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Μάρω Κοντού: Τα νεότερα για την υγεία της

φ
clock 10:00 | 30/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Για 15η ημέρα συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο η Μάρω Κοντού καθώς υπέστη  κάκωση στο αριστερό ισχίο.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, κ. Μιχάλης Γιαννάκος μίλησε ζωντανά στο Πρωινό και αποκάλυψε πως ενδέχεται να πάρει σύντομα εξιτήριο.

«Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται εδώ και πολλές μέρες στην καρδιολογική κλινική. Έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση της εδώ και μία δύο μέρες. Οι γιατροί σήμερα θα κάνουν επίσκεψη και αν η εικόνα της είναι η ίδια με τις δύο προηγούμενες ημέρες, αναμένεται το μεσημέρι να πάρει εξιτήριο.

Η Μάρω Κοντού νοσηλεύτηκε στη καρδιολογική κλινική σε τετράκλινο θάλαμο, ουδέποτε ζήτησε προνομιακή μεταχείριση και ήταν η χαρά του θαλάμου. Διασκέδαζε τους άλλους ασθενείς με ιστορίες, ένας άνθρωπος πραγματικά καταπληκτικός.

Ήταν ψύχραιμη, χαμογελαστή, με τον καλό λόγο στους άλλους ασθενείς και να τους λέει ιστορίες από το θέατρο», είπε χαρακτηριστικά.

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Μάρω Κοντού Νοσοκομείο
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