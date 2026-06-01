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Αρναούτογλου: Ραγίζει καρδιές η εξομολόγηση για τη μητέρα του

αρ
clock 09:00 | 30/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνέντευξη στην Espresso παραχώρησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και μίλησε για την απώλεια της μητέρας του που τόσο του στοίχισε.

«Η μητέρα μου ταλαιπωρήθηκε πολύ τα τελευταία δυο χρόνια. Ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ, και όταν ταλαιπωρείται ένας άνθρωπος που αγαπάς, άνθρωπος δικός σου, της οικογένειας σου, λες από μέσα σου “ας λυτρωθεί, ας πετάξει ψηλά, ας φύγει η ψυχή της”», είπε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Και συμπλήρωσε: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πηγαίνεις να συναντήσεις τη μητέρα σου και να μη σε αναγνωρίζει, να σε λέει με άλλο όνομα, να μην ξέρει ποιος είσαι. Αυτό ήθελε πολλή δύναμη, και εγώ είχα πολλή αδυναμία στη μητέρα μου. Όταν λοιπόν, πήγαινα και την έβλεπα και τη μια μέρα με έλεγε με το όνομα μου και με αγκάλιαζε και την άλλη μέρα δεν με αναγνώριζε, τη μια εβδομάδα με καταλάβαινε και την άλλη όχι, αυτή ήταν μεγάλη στεναχώρια, μεγάλος πόνος και θλίψη. Έρχονται στιγμές όλη αυτή την περίοδο που η μάνα μου λείπει πάρα πολύ».

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