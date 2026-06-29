Περιπέτεια για τον Δημήτρη Κανέλλο: Λαγοκέφαλος δάγκωσε τον τραγουδιστή

Ο Δημήτρης Κανελλος μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου για την περιπέτεια που είχε το Σαββατοκύριακο, όταν πήγε στην παραλία της Βάρκιζας και τον δάγκωσε λαγοκέφαλος.

«Εκεί που κολυμπάγαμε όμορφα και ωραία, ένιωσα ένα τσίμπημα, δεν ήταν ακριβώς δάγκωμα γιατί ήταν μικρός και υπήρξε ένας πανικός εκεί στους λουόμενους. Εγώ παρέμεινα ψύχραιμος γιατί ευτυχώς είχα ακούσει από ειδικούς ότι δεν χρειάζεται κανένας πανικός, χρειάζεται ψυχραιμία, να βγούμε έξω και να ρίξουμε νερό και σαπούνι για να ξεπλυθεί το σημείο», είπε ο Δημήτρης Κανέλλος.

«Ευτυχώς ήταν κι ένας γιατρός στην παραλία, μου είπε ακριβώς τα ίδια», πρόσθεσε

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