Η Ιωάννα Τούνη απαντά σε σχόλιο ότι είναι «για τα πανηγύρια»

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Διαδικτυακός ακόλουθους σχολιάσε την Ιωάννα Τούνη και της ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι «για τα πανηγύρια».

Από την πλευρά της, εκείνη δεν θέλησε να αφήσει αναπάντητη την κακόβουλη κριτική και έτσι τοποθετήθηκε με ειρωνική διάθεση μέσα από ένα βίντεο στον λογαριασμό που διατηρεί στο TikTok.

«Εγώ κλαίω γιατί ο user579324801 μου σχολίασε ότι είμαι για τα πανηγύρια, αλλά μετά κοιτάω το bank account μου και μου περνάει», ήταν το σχόλιό της.

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