H Φαίη Σκορδά σε κοινές φωτογραφίες με τον σύντροφό της

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Στην Πάρο ταξίδεψε η Φαίη Σκορδά μαζί με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες με τον αρχιτέκτονα σύντροφό της, στις οποίες οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι, έχοντας πίσω τους το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα.

«Ένα σαββατοκύριακο γεμάτο αγάπη, όρκους αιώνιας πίστης, φίλους, ωραίες συναντήσεις και λίγες νότες ξενοιασιάς. Η ζωή είναι στιγμές!», έγραψε χαρακτηριστικά.

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