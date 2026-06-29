Φασουλής: «Με τον πατέρα μου δεν είχαμε ουσιαστική σχέση, έκανε πως δεν με έβλεπε»

Ο Σταμάτης Φασουλής βρέθηκε στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα» και αναφέρθηκε στη σχέση που είχε με τους γονείς του.

Όπως είπε, ο πατέρας του επιθυμούσε να ακολουθήσει στρατιωτική καριέρα στο Πολεμικό Ναυτικό, επηρεασμένος και από την παρουσία συγγενικών προσώπων στον χώρο.

«Δεν είχαμε ουσιαστικά σχέση. Ήταν στο σπίτι, αλλά από διακριτικός μέχρι αδιάφορος. Δεν ενέκρινε ποτέ την αγάπη μου για το θέατρο και την καλλιτεχνία. Δεν μου είπε ποτέ κάτι αρνητικό, αλλά έκανε κάτι χειρότερο: έκανε σαν να μην με έβλεπε», εξομολογήθηκε.

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