Αρναούτογλου: "Δεν ξέρω για την πολιτική, αλλά θα ήθελα να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση"

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και ξεκαθάρισε ότι είναι επιφυλακτικός στην ιδέα να εμπλακεί με την πολιτική, δεν απορρίπτει την ιδέα να συνδεθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση.

«Δεν ξέρω αν θα ασχολούμουν με την πολιτική, αλλά ίσως θα ήθελα να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση. Νιώθω ότι ένας άνθρωπος που ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί, με τη στήριξη και της κεντρικής πολιτικής, να φτιάξει πράγματα για τον τόπο του. Η ορεινή Χαλκιδική δεν είναι μόνο ένας τουριστικός προορισμός. Μπορείς να φας καταπληκτικά, να γνωρίσεις την ιστορία και την Αρχαία Ελλάδα. Είναι πραγματικά μια μαγεία όλο αυτό που συμβαίνει στη Χαλκιδική», είπε ο παρουσιαστής.

«Ήταν και είναι ένα καταπληκτικό, πανέμορφο χωριό. Το συνδέω πάρα πολύ με τα παιδικά και τα εφηβικά μου χρόνια. Έμενα μέχρι το νηπιαγωγείο στη Μεγάλη Παναγία και μετά πήγα στη Θεσσαλονίκη. Όλα μου τα καλοκαίρια τα περνούσα εκεί. Τελευταία φορά πήγα γιατί εκεί βρίσκεται τώρα η μητέρα μου, μετά τον θάνατό της. Υπάρχει πάντα μια σύνδεση με αυτό το μέρος, και στις καλές στιγμές και τώρα, μετά τον αποχαιρετισμό», εξομολογήθηκε.

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