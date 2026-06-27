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GOSSIP - LIFESTYLE

Σολωμού: "Έχω φαντασιωθεί σύντροφό μου να πηγαίνει με άλλες"

σολωμου
clock 13:00 | 27/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Μαρία Σολωμού βρέθηκε στο The Love Debate και σε ένα παιχνίδι γρήγορων ερωτήσεων η ίδια έκανε εξομολογήθηκε κάποιες από τις φαντασιώσεις της.

«Έχει συμβεί να έχω φαντασιωθεί σύντροφό μου να πηγαίνει με άλλες», «Έχω σκεφτεί να κάνω σεξ με γυναίκα», «Μου έχει τύχει ένας άνδρας να μου προτείνει εμμέσως να πάω μαζί του με χρήματα», «Έχει τύχει και έχω δει πορνό», είπε μεταξύ άλλων η ηθοποιός για την προσωπική της ζωή.

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