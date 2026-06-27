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GOSSIP - LIFESTYLE

Παναγιώταρου: "Παλιά αισθανόμουν ότι φόβιζα τους άντρες, τώρα τους βλέπω πιο χαλαρούς"

παναγιωταρου
clock 10:00 | 27/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μίλησε στην εκπομπή Πρωινό  και αναφέρθηκε στο φλερτ και η ίδια ανέφερε ότι πλέον την προσεγγίζουν περισσότερο οι άντρες

«Παλαιότερα αισθανόμουν ότι δημιουργούσα έναν φόβο στους άντρες, νομίζω ότι για κάποιο λόγο έχω ξεκλειδώσει και εγώ και αυτό το προβάλω. Αυτό που είμαστε μέσα μας το ακτινοβολούμε, τώρα τους βλέπω πιο χαλαρούς, υπάρχει αρκετό φλερτ. Εγώ γενικά είμαι του δια ζώσης, αλλά σίγουρα το πληκτρολόγιο βολεύει, γιατί είναι κάτι που εξυπηρετήσει, νιώθεις πιο άνετα και μπορείς να πεις ό,τι θέλεις, όπως θέλεις», ήταν τα λόγια της.

«εννοείται πως θα έκανα έναν δεύτερο γάμο, γιατί τον πρώτο τον έκανα σε πολύ μικρή ηλικία, στα 24 μου, οπότε νομίζω ότι έχω χρόνο. Γενικά δεν υπάρχει ηλικία στον γάμο και τον έρωτα».

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