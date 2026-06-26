Bella Hadid: Με δάκρυα στα μάτια μιλάει για την υποτροπή της νόσου Lyme

Η Bella Hadid άνοιξε για ακόμη μία φορά την καρδιά της στους εκατομμύρια ακολούθους της, δημοσιεύοντας δύο ιδιαίτερα προσωπικά Instagram Stories που αποτυπώνουν τη δύσκολη μάχη που δίνει με τη νόσο Lyme.

Το 29χρονο supermodel, που έχει μιλήσει ανοιχτά τα τελευταία χρόνια για τις επιπτώσεις της χρόνιας πάθησης στην υγεία της, ανέβασε αρχικά μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται δακρυσμένη, περιγράφοντας με ειλικρίνεια την έντονη υποτροπή που βιώνει τις τελευταίες ημέρες. Όπως αποκάλυψε, η εξάντληση είναι τόσο μεγάλη, ώστε ακόμη και μια απλή καθημερινή δραστηριότητα, όπως το να κάνει μπάνιο, αποτελεί προσωπική νίκη.

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«Δεν έχω καταφέρει να ξεπεράσω αυτή την υποτροπή… Κοιμήθηκα 11 ώρες. Πάλι… Κοιμάμαι κάθε μέρα και μέσα στη μέρα. Έχω ακολουθήσει κάθε θεραπευτικό πρωτόκολλο από κάθε γιατρό που έχω επισκεφθεί. Ακόμα τίποτα δεν βοηθά. Αν ξέρεις, ξέρεις. Τώρα έχω διαγνώσει μόνη μου τον εαυτό μου με άλλα 12 πράγματα, οπότε αυτό είναι… καλό.

Και σήμερα δεν είναι η κατάλληλη μέρα για να μου πείτε να γράψω ημερολόγιο. Ναι, ήπια νερό. Και όχι, δεν πήγα βόλτα, γιατί λαχάνιασα μόνο περπατώντας μέχρι την κουζίνα. Νομίζω πως δεν λειτουργεί ούτε ένα εγκεφαλικό μου κύτταρο και τα δύο τελευταία τσακώνονται μεταξύ τους. Συγγνώμη αν σας είχα πει ποτέ, σε μια κακή μέρα, να κρατάτε ημερολόγιο. Το παίρνω πίσω και ζητώ συγγνώμη. Κατάφερα όμως να κάνω ένα μπάνιο χωρίς να λιποθυμήσω. Οπότε, ξανά… αν ξέρεις, ξέρεις… Αυτό σήμερα μου φάνηκε πραγματικά ένα τεράστιο επίτευγμα. Ίσως κάποιος να μου στείλει ένα μπισκότο ή κάτι τέτοιο» έγραψε με δάκρυα στα μάτια η Bella Hadid.

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