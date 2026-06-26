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GOSSIP - LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Η νέα φωτογραφία με τον γιο της και την νεογέννητη κόρης της

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clock 09:00 | 26/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Πριν λίγες ημέρες, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έγιναν γονείς δεύτερη φορά. Η ευτυχισμένη μανούλα πόσταρε μία νέα φωτογραφία όπου απεικονίζεται να κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της, Βασίλη, ενώ παράλληλα σπρώχνει το καρότσι με τη νεογέννητη κόρη της, η οποία πρόκειται να πάρει το όνομα Μιράντα

Το ζευγάρι απέκτησε τον πρωτότοκο γιο του, Βασίλη τον Νοέμβριο του 2024, ενώ στις 8 Ιουνίου ήρθε στον κοσμό η κορούλα της.  Λίγες ημέρες μετά, στις 11 Ιουνίου, η Αλεξάνδρα Νίκα πήρε εξιτήριο από το μαιεύτηριο, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της.

αλεξανδρα νικα

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