Αλεξάνδρα Νίκα: Η νέα φωτογραφία με τον γιο της και την νεογέννητη κόρης της

Πριν λίγες ημέρες, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έγιναν γονείς δεύτερη φορά. Η ευτυχισμένη μανούλα πόσταρε μία νέα φωτογραφία όπου απεικονίζεται να κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της, Βασίλη, ενώ παράλληλα σπρώχνει το καρότσι με τη νεογέννητη κόρη της, η οποία πρόκειται να πάρει το όνομα Μιράντα

Το ζευγάρι απέκτησε τον πρωτότοκο γιο του, Βασίλη τον Νοέμβριο του 2024, ενώ στις 8 Ιουνίου ήρθε στον κοσμό η κορούλα της. Λίγες ημέρες μετά, στις 11 Ιουνίου, η Αλεξάνδρα Νίκα πήρε εξιτήριο από το μαιεύτηριο, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της.

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