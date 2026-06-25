Λαμπίρη: "Από τη στιγμή που σταμάτησα την τηλεόραση, ένιωσα τόσο ελεύθερη"

Η Χριστίνα Λαμπίρη μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» και αναφέρθηκε στην αποχώρησή της από την τηλεόραση.

«Την επόμενη χρονιά από τη στιγμή που σταμάτησα την τηλεόραση, ένιωσα τόσο ελεύθερη. Είχα να νιώσω τόσο ελεύθερη πριν τα είκοσι. Υπήρχαν στιγμές που μου έλειπε. Πάντα μου έλειπε αλλά, τα έβαζα στη ζυγαριά και κέρδιζε πάντα η επιλογή μου. Η βασική προϋπόθεση για να γυρίσω στην τηλεόραση, είναι να έχω κάποια πρόταση», είπε χαρακτηριστικά

«Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να γυρίσω. Ο κόσμος έχει μια σχετικά θετική ανάμνηση από εμένα. Δεν θα ήθελα να επιστρέψω, απλά για να πω ότι γύρισα στη δουλειά μου, να μην πάει καλά το πρότζεκτ, να βρεθώ χωρίς εκπομπή – τώρα όταν κάτι δεν πάει καλά κόβεται αμέσως – και να λένε, ''την κακομοίρα, δεν καθόταν στα αβγά της;''», πρόσθεσε.

Παράλληλα, σημείωσε πως το είδος τηλεόρασης που θα ήθελε να κάνει σήμερα μοιάζει να μην έχει πια χώρο στο σύγχρονο τηλεοπτικό τοπίο. «Νομίζω ότι, η τηλεόραση που θα έκανα, δεν χωράει στη σημερινή τηλεόραση. Θα έκανα μια παλιά τηλεόραση, μια τηλεόραση που θα είχε ρεπορτάζ, όχι απλή αναπαραγωγή, όχι να αναφερόμαστε στον εαυτό μας και στους συναδέλφους, καθαρή ψυχαγωγία χωρίς να μπλέκουμε τις καταστάσεις και επομένως δεν ξέρω αν θα είχε ενδιαφέρον όλο αυτό», σχολίασε.

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