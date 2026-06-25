Αθηνά Οικονομάκου: Με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της στην Πάρο πριν από τον γάμο

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα βρίσκονται ήδη στην Πάρο όπου θα πραγματοποιηθεί η γαμήλια τελετή τους, έχοντας στο πλευρό τους τα δύο παιδιά της ηθοποιού, τον Μάξιμο και τη Σιέννα.

Σύμφωνα με την εκπομπή Πρωινό, αναμένονται περίπου 100 με 120 αγαπημένα πρόσωπα του ζευγαριού, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε μια γιορτή που έχει σχεδιαστεί με έμφαση στη διακριτικότητα, την αισθητική και την αυθεντική φιλοξενία.

Το πρόγραμμα των εορτασμών ξεκινά ουσιαστικά αύριο, Παρασκευή 26 Ιουνίου, με ένα beach party που θα διαρκέσει από το μεσημέρι έως νωρίς το βράδυ. Η συγκεκριμένη συνάντηση θα λειτουργήσει ως ένα χαλαρό καλωσόρισμα για φίλους και συγγενείς, δίνοντας τον τόνο για όσα θα ακολουθήσουν.

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