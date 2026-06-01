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Φαίη Σκορδά: Ολοκληρώνεται το Buongiorno στο Mega

σκορδα
clock 10:00 | 25/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Μετά από δύο τηλεοπτικές σεζόν, η εκπομπή Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά στο Mega, ρίχνει οριστικά αυλαία την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Το κανάλι ενημέρωσε την παρουσιάστρια για την απόφασή του το απόγευμα της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε η Φαίη Σκορδά με στελέχη του Mega.

Ο σταθμός πήρε αυτή την απόφαση, καθαρά για οικονομικούς λόγους. Έτσι η εκπομπή, η οποία είχε κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2024, θα ολοκληρωθεί φέτος.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ληφθούν οι αποφάσεις για την επόμενη μέρα στην πρωινή ζώνη του Mega.

Πηγή zappit.gr

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