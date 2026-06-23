Αθερίδης: "Κάνω συνέχεια πρόταση στην κόρη μου να συνεργαστούμε και δεν θέλει"

Ο Θοδωρής Αθερίδης έδωσε στην εκπομπή «Buongiorno» και αναφέρθηκε στην κόρη του, Φωτεινή Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι της προτείνει συνεχώς να συνεργαστούν, αλλά εκείνη αρνείται.

«Ήταν πάρα πολύ καλό μου έκανε εμένα, γιατί υπηρέτησα κάτι της κόρης μου, γιατί μου το χρώσταγε, επειδή μία φορά έπαιξε σε δικό μου έργο και ήθελε να μου το γυρίσει πίσω για να μην έχω να λέω. Δεν με άφησε να πάρω καμία πρωτοβουλία, έκανε ό,τι ήθελε. Κάθε φορά που έπαιρνα μία πρωτοβουλία τα άκουγα, αλλά περάσαμε πάρα πολύ ωραία με τα παιδιά εκεί όλα, ήταν υπέροχα», είπε.

«Μόνο από εκείνη εξαρτάται αν θα μας δείτε ξανά μαζί, όχι από εμένα. Αν θέλει εκείνη, θα είμαι. Εγώ της κάνω πρόταση στα πάντα που κάνω και μου λέει "ευχαριστώ, όχι". Με εμένα είναι δύσκολη, με τους συναδέλφους της είναι μια χαρά, γίνεται χαλί να την πατήσεις, αλλά βρίσκει και τα κάνει. Και με τη μαμά της και με εμένα κάνει ό,τι γουστάρει. Έτσι τη μάθαμε, δεν φταίει αυτή», δήλωσε.

Διαβάστε επίσης

Τανιμανίδης: «Από όσα έχω κάνει στη ζωή μου, αυτό που θέλω να πετύχω είναι να είμαι καλός μπαμπάς»

Γη της Ελιάς: Η Χριστιάνα αρπάζει την Αλεξάνδρα και τη Μαργαρίτα