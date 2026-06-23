Γη της Ελιάς: Η Χριστιάνα αρπάζει την Αλεξάνδρα και τη Μαργαρίτα

Tι θα δούμε απόψε στη Γη της Ελιάς;

Επεισόδιο 145ο: Η Χριστιάνα φτάνει στα άκρα: αρπάζει την Αλεξάνδρα και τη Μαργαρίτα και, υπό την απειλή όπλου, τις αναγκάζει να μπουν στο αυτοκίνητο και εξαφανίζονται με τελικό προορισμό μια ερημική παραλία. Λίγο αργότερα, ο Μανώλης, ο Παυλής και η Ερωφίλη φτάνουν στο σπίτι και παγώνουν με το θέαμα που αντικρίζουν. Η αστυνομία ξεκινάει τις ανακρίσεις με τον Αντώνη και τη Μαρουσώ να βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν καταιγισμό ερωτήσεων. Παράλληλα, o Κωνσταντίνος και η Φρύνη σχεδιάζουν τον γάμο τους. Διαλέγουν βέρες, μιλούν με τους μάρτυρες και ονειρεύονται το κοινό τους μέλλον. Στο καφενείο, τα αίματα ανάβουν. Ο Πότης βρίσκει ευκαιρία να ξεσπάσει κι αρχίζει να κατηγορεί τον Μανώλη και την οικογένεια Ρουσσάκη μπροστά στην Άννα. Εκείνη, όμως, δεν είναι διατεθειμένη να ακούσει ούτε λέξη και τον βάζει αμέσως στη θέση του. Οι συνεργοί της Χριστιάνας φτάνουν στην παραλία για να την παραλάβουν. Εκείνη τρέχει προς το σκάφος και, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ανοίγονται στο πέλαγος. Ξαφνικά, μέσα στη σιωπή, ακούγεται ένας πυροβολισμός. Η Αλεξάνδρα μένει μόνη στην παραλία, παγωμένη από τον τρόμο. Τα μάτια της γεμίζουν δάκρυα καθώς κοιτάζει προς τη θάλασσα, σίγουρη πλέον πως η κόρη της είναι νεκρή.

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