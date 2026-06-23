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Μάρα Δαρμουσλή: «Δεν ισχύει ότι έχω επιστρέψει στις διατροφικές διαταραχές»

δραμουσλή
clock 09:00 | 23/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Μάρα Δαρμουσλή μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου και απάντησε στα μηνύματα που δέχεται σχετικά με τα κιλά της, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα σενάρια περί νέων προβλημάτων υγείας.

«Έχει αλλάξει το σώμα μου με την ενόργανη γυμναστική. Του δίνω προκλήσεις. Έχω δεχτεί πολλά σχόλια ότι έχω επιστρέψει στις διατροφικές διαταραχές, αλλά δεν ισχύει. Γυμνάζομαι και νιώθω δυνατή.», είπε  χαρακτηριστικά.

«Πριν λίγο καιρό μου ήρθε η τρελή ιδέα να κατέβω σε αγώνες ενόργανης γυμναστικής. Επειδή από μικρή φαινόταν ότι θα ψηλώσω πολύ, δεν μου έδιναν σημασία οι καθηγητές της ενόργανης.»

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