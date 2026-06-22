Η Μαρία Τζομπανάκη στην παραλία με τον εγγονό της

Η Μαρία Τζομπανάκη έχει μεγάλη αδυναμία στον εγγονό της, Αχιλλέα – Κωνσταντίνο. Η ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα τρυφερό στιγμιότυπο από την ημέρα τους καθώς πήγαν στην παραλία.

Στη φωτογραφία, η ηθοποιός ποζάρει χαμογελαστή μέσα σε μια σκηνή που είχαν στήσει στην παραλία, έχοντας στο πλευρό της τον αγαπημένο της εγγονό.

«Ο ήλιος και εγώ», έγραψε λιτά στη λεζάντα της ανάρτησής της,

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