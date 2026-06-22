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Μάρω Κοντού: Γενέθλια στο νοσοκομείο

φ
clock 14:00 | 22/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Με μια μικρή τούρτα, λουλούδια αλλά και πολλές ευχές γιόρτασε η Μάρω Κοντού τα 92α γενέθλιά της, μέσα στο δωμάτιο του Νοσοκομείου Αττικόν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso, τα πολυαγαπημένα της ανίψια, τα οποία είναι οι φύλακες άγγελοί της στη ζωή της, η ξαδέρφη της καθώς και οι γιατροί αλλά και οι νοσηλευτές του νοσοκομείου, που έμαθαν πως η σπουδαία κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου έχει γενέθλια στις 21 Ιουνίου, έσπευσαν να της ευχηθούν ταχεία ανάρρωση.

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