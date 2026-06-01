Σταύρος Φλώρος: Οι αδελφές του στο πλευρό του στις ΗΠΑ

Ο Σταύρος Φλώρος συνεχίζει να δίνει τη δική του δύσκολη μάχη σε νοσοκομείο στις ΗΠΑ. Ο πρώην παίκτης του Survivor μοιράστηκε φωτογραφίες από το νοσοκομείο όπου οι αδερφές τον φροντίζουν και είναι δίπλα του.

Ο πατέρας του είχε αναφέρει πρόσφατα πως μετά το τελευταίο χειρουργείο προκλήθηκε αιμορραγία που πίεσε νεύρα στο πόδι του, προκαλώντας έντονο πόνο

"Στην προσπάθεια να κάνουμε τις δύσκολες μέρες λίγο καλύτερες", έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.

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