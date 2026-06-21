Αποστολάκης: «Περιμένω πως και πως τη ζωή μετά τον θάνατο, γιατί τότε ξεκινούν όλα»

Ο Κώστας Αποστολάκης μίλησε στην εκπομπή Ραντεβού ΣΚ για τη βαθιά σχέση που έχει αναπτύξει με την πίστη και την προσευχή.

«Εγώ προσεύχομαι, φίλε μου. Και όποιος δεν πιστεύει στην ενέργεια και στη δύναμη της προσευχής, τον παρακινώ να το κάνει για να τη δει. […] Το περιμένω ότι θα σχολιαστούν οι δηλώσεις μου για τον Χριστό. Τι να με πειράξει; Να ομολογήσω τον Ιησού Χριστό και τον Εσταυρωμένο, τι να με πειράξει; Αυτή είναι η απόλυτη, η απόλυτα καθαρή δύναμη που ήρθε στην ψυχή μου και στην καρδιά μου. Ένιωσα την ασθένειά μου και πήγα στην εκκλησία. Την ψυχική, έτσι; Σωματικά είμαι μια χαρά δόξα τω Θεώ…Πώς και πώς περιμένω να έρθει το μετά, γιατί εκεί ξεκινούν όλα, όταν φύγουμε από εδώ. Μουσαφίρηδες είμαστε που θα φύγουμε από εδώ και θα πάμε εκεί που πρέπει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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