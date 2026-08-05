Το Ελ Νίνιο και το σενάριο για καλοκαίρι χωρίς τέλος: Γιατί η ζέστη μπορεί να συνεχιστεί μέχρι τα… Χριστούγεννα

Μπορεί η ζέστη να συνεχιστεί μέχρι και τον χειμώνα λόγω των ωκεανών; Αυτό είναι ένα σενάριο, αφού η θερμότητα που έχει ήδη συγκεντρωθεί στους ωκεανούς δεν έχει ακόμη περάσει στο σύνολό της στην ατμόσφαιρα.

Η διαδικασία αυτή αναμένεται να συνεχιστεί τους επόμενους μήνες και να επηρεάσει το παγκόσμιο κλίμα μέσω των λεγόμενων τηλεσυνδέσεων, δηλαδή των ατμοσφαιρικών μηχανισμών που μεταφέρουν τις επιδράσεις μιας περιοχής του πλανήτη σε πολύ μακρινές ζώνες.

Πώς μπορεί η ζέστη να φτάνει μέχρι τον χειμώνα

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι ακραίες θερμοκρασίες και οι έντονες κλιματικές ανωμαλίες που καταγράφονται σήμερα μπορεί να μην περιοριστούν μόνο στο καλοκαίρι. Οι επιστήμονες εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο η περίοδος των υψηλών θερμοκρασιών να παραταθεί μέσα στο φθινόπωρο και τον χειμώνα, αλλάζοντας τα παραδοσιακά όρια των εποχών.

Οι δορυφορικές εικόνες και τα ωκεανογραφικά δεδομένα αποτυπώνουν ήδη μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα. Μεγάλες δασικές εκτάσεις στο βόρειο και νότιο ημισφαίριο πλήττονται από καταστροφικές πυρκαγιές, πολλές μεγαλουπόλεις αντιμετωπίζουν παρατεταμένα κύματα ακραίας ζέστης, ενώ μεγάλα ποτάμια, όπως ο Δούναβης, παρουσιάζουν εξαιρετικά χαμηλές στάθμες νερού. Την ίδια στιγμή, οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια των θαλασσών φτάνουν σε επίπεδα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν εξαιρετικά δύσκολο να εμφανιστούν.

Παρά την ένταση των φαινομένων, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η κορύφωση της θερμικής επιβάρυνσης δεν έχει ακόμη καταγραφεί. Η ατμόσφαιρα και οι ωκεανοί συνεχίζουν να συσσωρεύουν και να απελευθερώνουν ενέργεια, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες τους επόμενους μήνες.

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Το φετινό καλοκαίρι μοιάζει ως ένα από τα πιο ακραία που έχουν σημειωθεί ποτέ. Ωστόσο, οι προσωρινές μετρήσεις της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας δείχνουν ότι η χρονιά βρίσκεται μέχρι στιγμής λίγο χαμηλότερα από τα ιστορικά ρεκόρ του 2024 και του 2025. Η εικόνα αυτή, όμως, μπορεί να αλλάξει, καθώς η ενέργεια που παραμένει αποθηκευμένη στο κλιματικό σύστημα αυξάνει τις πιθανότητες νέων ρεκόρ πριν από το τέλος του έτους.

Το Ελ Νίνιο ενισχύει ένα ήδη επιβαρυμένο κλίμα

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη φετινή εξέλιξη είναι το φαινόμενο Ελ Νίνιο. Πρόκειται για μια φυσική κλιματική μεταβολή που προκαλεί ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες στα επιφανειακά νερά του κεντρικού και ανατολικού τροπικού Ειρηνικού Ωκεανού.

Τα σημερινά προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο μπορεί να είναι ένα από τα ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί από την έναρξη των συστηματικών μετρήσεων, τη δεκαετία του 1950.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι το Ελ Νίνιο δεν προκαλεί από μόνο του τη σημερινή παγκόσμια άνοδο της θερμοκρασίας. Λειτουργεί όμως σαν ένας επιπλέον παράγοντας που ενισχύει μια κατάσταση ήδη επιβαρυμένη από την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή και τη συνεχή αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου.

Όπως επισημαίνουν ερευνητές από το Berkeley Earth και το Climate Central, η βασική αιτία της μακροχρόνιας θέρμανσης του πλανήτη είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα. Το Ελ Νίνιο προσθέτει προσωρινά ακόμη περισσότερη θερμότητα σε αυτό το ήδη ανοδικό κλιματικό μοτίβο.

Οι ωκεανοί κρατούν το μεγαλύτερο μέρος της θερμότητας

Οι ωκεανοί βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής κλιματικής κρίσης. Καλύπτουν πάνω από το 70% της επιφάνειας της Γης και έχουν απορροφήσει περίπου το 90% της επιπλέον θερμότητας που έχει δημιουργηθεί από την κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus, περίπου το 82% της επιφάνειας των ωκεανών βρίσκεται σε συνθήκες «θαλάσσιου καύσωνα».

Η θερμότητα αυτή, όμως, δεν μεταφέρεται αμέσως στην ατμόσφαιρα. Υπάρχει μια φυσική καθυστέρηση περίπου έξι εβδομάδων μέχρι η ενέργεια που έχει αποθηκευτεί στη θάλασσα να περάσει στον αέρα και να καταγραφεί στις παγκόσμιες θερμοκρασίες.

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