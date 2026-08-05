Μπραντ Πιτ: Ζητά δικαστική εντολή για τα οικονομικά στοιχεία της Αντζελίνα Τζολί

Η δικαστική αντιπαράθεση ανάμεσα στον Μπράντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολίσυνεχίζεται με νέα ένταση. Ο 62χρονος ηθοποιός ζητά από το δικαστήριο να υποχρεώσει την πρώην σύζυγό του να καταθέσει οικονομικά στοιχεία που αφορούν την περίοδο από το 2017 έως το 2019.

Το αίτημα συνδέεται με ισχυρισμούς που έχει διατυπώσει η Αντζελίνα Τζολί στην ανταγωγή της, σύμφωνα με τους οποίους μετά τον χωρισμό τους το 2016 έβαλε σε μεγάλο βαθμό την καριέρα της σε δεύτερη μοίρα, χάνοντας αμοιβές για αρκετά χρόνια. Η ίδια έχει υποστηρίξει ότι ο Μπραντ Πιτ ασκούσε σημαντικό οικονομικό έλεγχο λόγω της κοινής τους περιουσίας και ότι από το 2019 επιδίωκε να αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία από εκείνον.

Τι υποστηρίζουν οι δικηγόροι του Μπραντ Πιτ

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Αντζελίνα Τζολί είχε αρχικά συμφωνήσει να παραδώσει οικονομικά στοιχεία για τα έτη 2017 έως 2021. Ωστόσο, οι δικηγόροι του Μπραντ Πιτ ισχυρίζονται ότι τελικά κατέθεσε φορολογικές δηλώσεις και καταστάσεις αμοιβών μόνο για το 2020 και το 2021.

Η πλευρά του ηθοποιού, όπως αναφέρει η Daily Mail ζητά τώρα έγγραφα που να αποτυπώνουν το συνολικό ετήσιο εισόδημά της, καθώς και τις απολαβές της από ποσοστά κερδών προηγούμενων κινηματογραφικών και σκηνοθετικών δουλειών της κατά την περίοδο 2017-2019. Όπως υποστηρίζει, τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι απαραίτητα για να εξεταστεί κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ο ισχυρισμός ότι η Αντζελίνα Τζολί στερήθηκε «χρόνια αμοιβών».

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