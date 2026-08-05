Αφέντης Χριστός: Το "μετέωρο" προσκύνημα του Γιούχτα και το αρχαίο έθιμο μέσα στον χρόνο!

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Με κατάνυξη και κοσμοσυρροή τιμάται η Μεταμόρφωση του Σωτήρος στην ιερή κορυφή του Γιούχτα.

Κάθε χρόνο, η καρδιά της Κρήτης χτυπά στις Αρχάνες Ηρακλείου, όπου εκατοντάδες πιστοί ανηφορίζουν στο ιστορικό μοναστήρι του Αφέντη Χριστού για να εκπληρώσουν ένα τάμα και να βιώσουν τη μοναδική ατμόσφαιρα του παραδοσιακού πανηγυριού.

Από τον Μινωικό μύθο στη Χριστιανική κατάνυξη

Ο Γιούχτας, το βουνό που από μακριά θυμίζει το ανθρωπόμορφο πρόσωπο του Δία να κοιτάζει τον ουρανό, υπήρξε το σημαντικότερο Ιερό Κορυφής των Μινωιτών.

Σήμερα, τη μινωική λατρεία διαδέχεται η χριστιανική πίστη.Στο χείλος του γκρεμού, σε υψόμετρο 811 μέτρων, δεσπόζει ο τετράκλιτος ναός του 1443.

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Το μοναδικό αυτό αρχιτεκτόνημα είναι αφιερωμένο στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος, την Αγία Ζώνη, τους Αγίους Αποστόλους και τους Αγίους Αναργύρους.

Το οδοιπορικό των πιστών και τα έθιμα

Η προσέλευση ξεκινά από τα ξημερώματα της παραμονής. Πολλοί επιλέγουν να ανέβουν πεζή από το αρχαίο μινωικό μονοπάτι, μέσα από μια διαδρομή γεμάτη πεύκα, βότανα και την απαράμιλλη θέα των αμπελώνων των Αρχανών.

Η ευλόγηση των σταφυλιών

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Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, τηρείται το παραδοσιακό έθιμο όπου οι παραγωγοί φέρνουν τις πρώτες κομμένες κλάδες σταφυλιών της χρονιάς για να ευλογηθούν.

Η θέα που κόβει την ανάσα

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Οι προσκυνητές που φτάνουν στην κορυφή απολαμβάνουν ένα μοναδικό πανόραμα που εκτείνεται από τον Ψηλορείτη και τα Λασιθιώτικα βουνά μέχρι την πόλη του Ηρακλείου και το Κρητικό Πέλαγος.

Η νυχτερινή αγρυπνία

Το βράδυ της παραμονής, το ασβεστωμένο ξωκλήσι φωτίζεται, δημιουργώντας ένα σκηνικό θρησκευτικού δέους ορατό από ολόκληρη την πεδιάδα.

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Πρόγραμμα εορτής

5 Αυγούστου (Παραμονή): Τέλεση του Πανηγυρικού Εσπερινού και προσέλευση εκατοντάδων πιστών και πεζοπόρων στο μονοπάτι.

6 Αυγούστου (Aνήμερα): Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στην κορυφή του βουνού.

Το πανηγύρι του Αφέντη Χριστού παραμένει ένα ζωντανό ορόσημο της κρητικής παράδοσης, συνδέοντας το χθες με το σήμερα!

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