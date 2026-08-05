Ρωσία: Φωτιά σε ερευνητικό κέντρο της διαστημικής υπηρεσίας Roskosmos

Πυρκαγιά ξέσπασε σε κέντρο ερευνών που ανήκει στην ρωσική διαστημική υπηρεσία Roskosmos στην πόλη Καρολιόφ έξω από την Μόσχα, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο τις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών.

Το Κεντρικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Μηχανολογίας στο Κορολιόφ είναι το κύριο ερευνητικό ινστιτούτο της διαστημικής υπηρεσίας.

Το TASS δεν ανέφερε την αιτία της πυρκαγιάς ούτε έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την έκτασή της ή τις ζημιές που προκλήθηκαν.

In der Nähe von Moskau brennt ein Hauptinstitut von Roskosmos stark.







STERBENDES RUSSLAND pic.twitter.com/lbeAW9pEpX — Siegfried 💙💛💩Brandenburg gegen Nazis💩 (@Siegfri41835106) August 5, 2026

Το Roskosmos

Η «Ρωσική Διαστημική Υπηρεσία» είναι η διάδοχος του σοβιετικού διαστημικού προγράμματος το οποίο ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950. Ως Ρωσική Διαστημική Υπηρεσίας ξεκίνησε τη λειτουργία της, στις 25 Φεβρουαρίου 1992 και αναδιαρθρώθηκε το 1999 και το 2004 όταν μετονομάστηκε πρώτα σε «Ρωσική Αεροπορική και Διαστημική Υπηρεσία» (1999) και κατόπιν (2004) σε «Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαστήματος». Το 2015, η «Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαστήματος» συγχωνεύθηκε με την κρατική «Ενωμένη Εταιρεία Πυραύλων και Διαστήματος», σχηματίζοντας την σημερινή Roscosmos.

Η Υπηρεσία εδρεύει στη Μόσχα, στην περιφέρεια της οποίας βρίσκονται και το κύριο «Κέντρο Ελέγχου Αποστολών» και το «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοσμοναυτών Γιούρι Γκαγκάριν». Τα ρωσικά διαστημοδρόμια είναι το κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν, ο πρώτος και μεγαλύτερος διαστημικός σταθμό, καθώς και το κοσμοδρόμιο Βοστότσνι, το οποίο κατασκευάζεται στη ρωσική Άπω Ανατολή, στην Περιφέρεια Αμούρ. Στις 22 Φεβρουαρίου 2019 η Roscosmos ανακοίνωσε την κατασκευή νέας έδρας στη Μόσχα, το «Εθνικό Διαστημικό Κέντρο». Τα έσοδα της εταιρείας στη Ρωσία το 2021 ανήλθαν σε 112 εκατομμύρια ευρώ.

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