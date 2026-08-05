Νοσοκομείο Κορίνθου: Έπεσε τμήμα ψευδοροφής στα ανακαινισμένα ΤΕΠ – Δύο ελαφρά τραυματίες

Τμήμα της ψευδοροφής στο πρόσφατα ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου αποκολλήθηκε και κατέρρευσε το μεσημέρι της Τρίτης (5/8).

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλη Γιαννάκο, από την πτώση τραυματίστηκαν ελαφρά μία γιατρός και μία νοσηλεύτρια, ενώ αποφεύχθηκαν τα χειρότερα για ασθενείς και εργαζόμενους που βρίσκονταν στον χώρο.

Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, το περιστατικό δεν προκλήθηκε από αστοχία των υλικών, αλλά από κατασκευαστικό λάθος κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι η κουρτίνα ενός εξεταστηρίου δεν είχε τοποθετηθεί σε σταθερό σημείο της οροφής, αλλά είχε στερεωθεί πάνω στα πλαστικά πλακίδια της ψευδοροφής. Όταν ασκήθηκε πίεση κατά τη χρήση της, τα πλακίδια αποκολλήθηκαν, με αποτέλεσμα να πέσουν και να παρασύρουν μαζί τους βαρύτερο εξάρτημα.

Με ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΔΗΝ ζητά να πραγματοποιηθεί άμεσα τεχνικός έλεγχος του έργου, ώστε να διαπιστωθεί η ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

«Η πραγματικότητα αποκαλύφθηκε με τον πιο ηχηρό τρόπο. Τμήμα της οροφής κατέρρευσε, θέτοντας σε κίνδυνο εργαζόμενους, ασθενείς και συνοδούς» υπογράμμισε ο Ιωάννης Φρυσίρας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Κορίνθου.

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