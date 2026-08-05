Μπενφίκα: Απέρριψε πρόταση 50 εκατομμυρίων της Φενέρμπαχτσε για τον Παυλίδη

Η Μπενφίκα δεν θέλει να πουλήσει τον Βαγγέλη Παυλίδη και δείχνει αποφασισμένη να κρατήσει τον Έλληνα επιθετικό στο ρόστερ της. Σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής “Record”, η πορτογαλική ομάδα απέρριψε πρόταση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ από τη Φενέρμπαχτσε για την απόκτηση του παίκτη που μαζί με τα μπόνους θα ανέβαινε στα 50 εκατομμύρια ευρώ..

Η πρόταση της Φενέρμπαχτσε κατατέθηκε τις τελευταίες ώρες της Τρίτης (04.08.2026) στη διοίκηση της Μπενφίκα, την ώρα που τουρκικά δημοσιεύματα υποστήριζαν ότι ο Βαγγέλης Παυλίδης τα έχει βρει σε προσωπικό επίπεδο με την τουρκική ομάδα.

Παρά την έντονη κινητικότητα γύρω από το όνομά του Βαγγέλη Παυλίδη, η Μπενφίκα δεν δείχνει διατεθειμένη να παραχωρήσει έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της.

Καθοριστική φαίνεται πως ήταν και η στάση του Μάρκο Σίλβα, ο οποίος θεωρεί τον 27χρονο Έλληνα φορ παίκτη-κλειδί για την επιθετική λειτουργία της ομάδας. Ο Παυλίδης υπολογίζεται ως βασική επιλογή, ακόμη και μετά την απόκτηση του Τζον Ντουράν με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Νασρ.

Θυμίζουμε ότι ο Παυλίδης έχει καταγράψει 112 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπενφίκα, εκ των οποίων οι 96 ως βασικός. Στο ίδιο διάστημα έχει πετύχει 64 γκολ και έχει μοιράσει 18 ασίστ, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο του στην ομάδα.

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