Ο Τσουκαλάς «στριμώχνει» τον Γεωργιάδη: «Γιατί τόσο άγχος μπροστά στη διαφάνεια και τη λογοδοσία;»

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Σφοδρή απάντηση στις αιτιάσεις του Άδωνι Γεωργιάδη έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, επιμένοντας στην ανάγκη πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας για την υπόθεση των σπιτιών ανακύκλωσης.

Ο κ. Τσουκαλάς ζήτησε ξεκάθαρες απαντήσεις για τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τις εξελίξεις γύρω από το πρόγραμμα.

Η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά

«Απ' ό,τι καταλάβαμε το μόνο που νοιάζει τον κ. Γεωργιάδη είναι να κατέβει το video του Νίκου Ανδρουλάκη για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης.

Το μόνο που τον νοιάζει, είναι να σταματήσει η δημόσια συζήτηση ώστε να μην ταράζουμε την ευδαιμονία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των κολλητών της, που εξυπηρετεί.

Γιατί τόσο άγχος, κ. Γεωργιάδη, μπροστά στη διαφάνεια και τη λογοδοσία;

Ο κ. Γεωργιάδης παρακαλεί μάταια. Δυστυχώς για αυτόν δεν θα του κάνουμε το χατίρι. Δεν θα σταματήσουμε. Είναι λυπηρό ένας Υπουργός να λειτουργεί σαν αγγελιοφόρος μηνυμάτων οικονομικών συμφερόντων.

Και τώρα ας μιλήσουμε σοβαρά: Τι έχει να πει ο Υπουργός για τον έλεγχο που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Τι έχει να πει για την παύση υποστήριξης της λειτουργίας των σπιτιών ανακύκλωσης μετά τον έλεγχο; Θα απαντήσει επί της ουσίας ή θα πετάει τη μπάλα στην εξέδρα;».

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