Χειραποσκευές: Γιατί το βάρος τους παίζει καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια των πτήσεων

Πολλοί επιβάτες διαπιστώνουν κατά την επιβίβαση ότι οι αποθηκευτικοί χώροι πάνω από τα καθίσματα έχουν ήδη γεμίσει, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις και την αναγκαστική μεταφορά χειραποσκευών στον χώρο αποσκευών του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με ειδικούς στην αεροπορική ασφάλεια, οι αυστηρότεροι περιορισμοί δεν σχετίζονται μόνο με την εμπορική πολιτική των εταιρειών. Κάθε αεροπορική εφαρμόζει διαφορετικούς κανόνες, ανάλογα με τους κανονισμούς που ισχύουν και τον τρόπο υπολογισμού του συνολικού βάρους του αεροσκάφους.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος απογείωσης περιλαμβάνει το αεροσκάφος, τα καύσιμα, το πλήρωμα, τους επιβάτες και τις αποσκευές. Ενώ οι βαλίτσες που παραδίδονται ζυγίζονται στο check-in, οι χειραποσκευές δεν ελέγχονται πάντα, γεγονός που δυσκολεύει την ακριβή κατανομή του βάρους.

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Η άνοδος των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους έχει επίσης αλλάξει τα δεδομένα, καθώς πολλές χρεώνουν επιπλέον για μεγαλύτερες χειραποσκευές, αποσκευές, επιλογή θέσης και άλλες υπηρεσίες. Έτσι, αρκετοί επιβάτες προσπαθούν να μεταφέρουν περισσότερα αντικείμενα στην καμπίνα, οδηγώντας τις εταιρείες σε αυστηρότερους ελέγχους.

Παράλληλα, οι βαριές χειραποσκευές αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμού του πληρώματος και προκαλούν καθυστερήσεις στην επιβίβαση. Επιπλέον, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η προσπάθεια ορισμένων επιβατών να πάρουν μαζί τους τις αποσκευές τους μπορεί να καθυστερήσει την εκκένωση του αεροσκάφους.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι περιορισμοί στις χειραποσκευές έχουν ως βασικό στόχο την ασφαλή λειτουργία της πτήσης, την ομαλή επιβίβαση και την προστασία τόσο των επιβατών όσο και του πληρώματος.

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