ΤΕΤ.05 Αυγ 2026 16:22
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Χειραποσκευές: Γιατί το βάρος τους παίζει καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια των πτήσεων

βαλίτσες αεροδρόμιο
clock 14:47 | 05/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Πολλοί επιβάτες διαπιστώνουν κατά την επιβίβαση ότι οι αποθηκευτικοί χώροι πάνω από τα καθίσματα έχουν ήδη γεμίσει, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις και την αναγκαστική μεταφορά χειραποσκευών στον χώρο αποσκευών του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με ειδικούς στην αεροπορική ασφάλεια, οι αυστηρότεροι περιορισμοί δεν σχετίζονται μόνο με την εμπορική πολιτική των εταιρειών. Κάθε αεροπορική εφαρμόζει διαφορετικούς κανόνες, ανάλογα με τους κανονισμούς που ισχύουν και τον τρόπο υπολογισμού του συνολικού βάρους του αεροσκάφους.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος απογείωσης περιλαμβάνει το αεροσκάφος, τα καύσιμα, το πλήρωμα, τους επιβάτες και τις αποσκευές. Ενώ οι βαλίτσες που παραδίδονται ζυγίζονται στο check-in, οι χειραποσκευές δεν ελέγχονται πάντα, γεγονός που δυσκολεύει την ακριβή κατανομή του βάρους.

βαλίτσες

Η άνοδος των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους έχει επίσης αλλάξει τα δεδομένα, καθώς πολλές χρεώνουν επιπλέον για μεγαλύτερες χειραποσκευές, αποσκευές, επιλογή θέσης και άλλες υπηρεσίες. Έτσι, αρκετοί επιβάτες προσπαθούν να μεταφέρουν περισσότερα αντικείμενα στην καμπίνα, οδηγώντας τις εταιρείες σε αυστηρότερους ελέγχους.

Παράλληλα, οι βαριές χειραποσκευές αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμού του πληρώματος και προκαλούν καθυστερήσεις στην επιβίβαση. Επιπλέον, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η προσπάθεια ορισμένων επιβατών να πάρουν μαζί τους τις αποσκευές τους μπορεί να καθυστερήσει την εκκένωση του αεροσκάφους.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι περιορισμοί στις χειραποσκευές έχουν ως βασικό στόχο την ασφαλή λειτουργία της πτήσης, την ομαλή επιβίβαση και την προστασία τόσο των επιβατών όσο και του πληρώματος.

Διαβάστε επίσης 

Βρετανία: Ο πρωθυπουργός εξετάζει το ενδεχόμενο διεξαγωγής έρευνας για τον Επστάιν

Η ευρωπαϊκή χώρα που ανακηρύχθηκε ως το καλύτερο μέρος στον κόσμο για να ζει κανείς

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Βαλίτσες Αεροσκάφος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis