Κρήτη - αγροτοκτηνοτρόφοι: Συσσωρεύονται τα προβλήματα - Έρχονται αντιδράσεις

Αντιμέτωποι όχι μόνο με το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των προϊόντων, τις ζωονόσους, τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και τον καθημερινό αγώνα για να κρατήσουν ζωντανές τις εκμεταλλεύσεις τους, αλλά -όπως οι ίδιοι καταγγέλλουν- και με μια πολιτεία που αντί να διευκολύνει, δημιουργεί συνεχώς νέα εμπόδια, βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι. Τελευταίο παράδειγμα αποτελεί η διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων μέσω της πλατφόρμας ΟΣΔΕ, η οποία άνοιξε μεν χθες, όμως, σύμφωνα με τους ανθρώπους του χώρου, παρουσίασε από την πρώτη στιγμή σοβαρά προβλήματα.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Proactive, κ. Μπουνάκης, ανέφερε ότι η πλατφόρμα ουσιαστικά λειτούργησε για ελάχιστο χρονικό διάστημα, καθώς σήμερα δεν ήταν διαθέσιμη. Όπως εξήγησε, το νέο σύστημα θα αντλεί αυτόματα στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις και το Ε9 των παραγωγών, ωστόσο θα απαιτείται και ο απαραίτητος έλεγχος των δεδομένων πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία.Σύμφωνα με τον ίδιο, αύριο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναμένεται να αναρτήσει ενημερωτικό βίντεο, μέσα από το οποίο θα παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας της νέας πλατφόρμας.

Παράλληλα, κάλεσε τους παραγωγούς να μην πανικοβάλλονται, επισημαίνοντας ότι υπάρχει ακόμη επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων. Ωστόσο, οι παραγωγοί δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους, επισημαίνοντας ότι τα προηγούμενα χρόνια η διαδικασία ξεκινούσε ήδη από τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την ολοκλήρωση των δηλώσεων και να καταβληθούν κανονικά οι προκαταβολές και οι επιδοτήσεις του Οκτωβρίου. Στην ίδια εκπομπή φιλοξενήθηκε και ο πρώην πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Λευτέρης Τριανταφυλάκης, ο οποίος έκανε λόγο για εχθρική -όπως χαρακτηριστικά είπε- αντιμετώπιση των κτηνοτρόφων από την πολιτεία.

Αναφερόμενος στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στα γραφεία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, με τη συμμετοχή του Διοικητικού Συμβουλίου του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, ανέφερε ότι αποφασίστηκε να κινηθούν νομικά για τα ζητήματα που έχουν προκύψει τόσο με το Κτηματολόγιο όσο και με τους δασικούς χάρτες.Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για τη διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «καλύτερα να μην κάνουμε ενεργοποίηση, ας την πάρουν αυτοί να διαχειριστούν τα χρήματα όπως θέλουν».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ακόμη και όταν οι παραγωγοί είναι απολύτως νόμιμοι, κατά τη διάρκεια των ελέγχων βρίσκονται αφορμές για περικοπές στις επιδοτήσεις, διερωτώμενος γιατί, όπως είπε, στοχοποιείται διαρκώς η Κρήτη.Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι εξελίξεις δεν αποκλείεται να οδηγήσουν σε κλιμάκωση των αντιδράσεων. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις των κτηνοτρόφων σε Χανιά και Λασίθι, ενώ στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται ακόμη και το ενδεχόμενο διοργάνωσης συλλαλητηρίου. Μετά την ολοκλήρωση των συνελεύσεων σε κάθε νομό, εκτιμάται ότι θα ακολουθήσει παγκρήτια συνάντηση των εκπροσώπων των κτηνοτρόφων, κατά την οποία θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για τις επόμενες κινητοποιήσεις.

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