Δολοφονία influencer σε live μετάδοση στο Μεξικό: Αρχιμαφιόζος έδωσε την εντολή επειδή χώρισε τον γιο του

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ο αρχηγός του καρτέλ στο Μεξικό, Ραμόν Άνχελ Αλβάρεζ Αγιάλα "R1", φέρεται να είναι ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή για τη δολοφονία της 23χρονης influencer Βαλέρια Μάρκες τον Μάιο του 2025.

Σύμφωνα με τις μεξικανικές Αρχές, η εκτέλεση της νεαρής γυναίκας συνδέεται με τον χωρισμό της από τον γιο του ισχυρού άνδρα του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο Αγιάλα, υψηλόβαθμο στέλεχος του καρτέλ Jalisco New Generation, συνελήφθη την Πέμπτη από ειδική μονάδα των Αρχών.

Εκτός από την υπόθεση της Μάρκες, αντιμετωπίζει κατηγορίες και για τη δολοφονία του δημάρχου της Ουραπάν, Κάρλος Μάντζο, ο οποίος έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την Ημέρα των Νεκρών τον Νοέμβριο του 2025.

Η Βαλέρια Μάρκες δολοφονήθηκε μέσα στο ινστιτούτο αισθητικής που διατηρούσε στην πολιτεία Χαλίσκο. Ένας άνδρας με κράνος εισέβαλε στον χώρο και την πυροβόλησε, χτυπώντας τη στο στήθος και το κεφάλι.

Σε live μετάδοση η δολοφονία της influencer Βαλέρια Μάρκες στο Μεξικό

Η δολοφονική επίθεση είχε προκαλέσει παγκόσμιο σοκ, καθώς μεταδόθηκε σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτύου. Τη στιγμή της εκτέλεσης, η 23χρονη influencer πραγματοποιούσε ζωντανή μετάδοση προς τους ακόλουθούς της στα social media, όταν ο ένοπλος την πλησίασε και τη ρώτησε αν ήταν η Βαλέρια.

Σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη του Μεξικού, ο Αγιάλα φέρεται να οργάνωσε τη δολοφονία έπειτα από τηλεφώνημα που δέχθηκε από τον γιο του, Φρανσίσκο Αλβάρεζ, ο οποίος διατηρούσε σχέση με τη Βαλέρια Μάρκες.

"Ο Αλβάρεζ την είχε απειλήσει επανειλημμένα και όλα δείχνουν, και αυτό θα αποδειχθεί, ότι ο γιος ζήτησε από τον πατέρα του να πραγματοποιήσει τη γυναικοκτονία", δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ομάρ Γκαρσία Χαρφούχ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Αθάνατοι: Νέα κινητοποίηση κατά της δομής μεταναστών – Συμβολικός αποκλεισμός του δρόμου

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Στο «κόκκινο» η επιφυλακή για αναζωπυρώσεις – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες

Τραγωδία στη Μαγιόρκα: 17 νεκροί μετανάστες σε ναυάγιο -Εντοπίστηκε και δεύτερη λέμβος