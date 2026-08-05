Ηράκλειο: Δεν βρέθηκε ούτε ένα πρόβατο ενώ δήλωνε πως είχε 212

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Με δύο συλλήψεις ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του ΤΑΕ Μεσαράς και του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων σε χωριό του Δήμου Γόρτυνας.

Χειροπέδες πέρασαν σε έναν 36χρονο και έναν 26χρονο, καθώς κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν σοβαρές παρατυπίες στις κτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις.

Στην περίπτωση του 36χρονου, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν κανένα αιγοπρόβατο στο ποιμνιοστάσιό του, παρότι στην κτηνοτροφική δήλωση που είχε υποβάλει για το 2025 εμφανιζόταν να διαθέτει 212 ζώα.

Όσον αφορά τον 26χρονο, στο ποιμνιοστάσιό του βρέθηκαν 100 αιγοπρόβατα, από τα οποία τα 50 δεν έφεραν τα προβλεπόμενα ενώτια αναγνώρισης. Παράλληλα, σύμφωνα με την κτηνοτροφική του δήλωση, θα έπρεπε να έχει στην κατοχή του συνολικά 220 ζώα.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζωοκλοπής.

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