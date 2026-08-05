Σοκ στον Μυστρά: Το μακάβριο μυστικό που έκρυβε ο 55χρονος στον καταψύκτη -Τι αποκάλυψε τη φρίκη

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Σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως από την υπόθεση του 90χρονου που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη στον Μυστρά Λακωνίας.

Συνελήφθη ένας 55χρονος μετά τον εντοπισμό της σορού του 90χρονου πατέρα του μέσα στον καταψύκτη.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η σορός του ηλικιωμένου φέρεται να παρέμενε εκεί για περίπου 2,5 χρόνια.

Η καταγγελία που κινητοποίησε τις Αρχές

Η έρευνα των Αρχών ξεκίνησε μετά από καταγγελία στην Αστυνομία, καθώς είχε προκαλέσει ερωτήματα το γεγονός ότι κανείς στην περιοχή δεν είχε δει τον 90χρονο άνδρα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το πρωί της Τρίτης, ο 55χρονος γιος του κλήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, το οποίο είχε αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Κατά την εξέτασή του, σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές της Αστυνομίας, ο 55χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως ο πατέρας του βρισκόταν σε διαμέρισμα στην Καισαριανή και πως τον φρόντιζε οικιακή βοηθός.

Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να επιβεβαιώσουν τα όσα ανέφερε, διαπίστωσαν ότι ο ηλικιωμένος δεν βρισκόταν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.

Παράλληλα, η αδελφή του 55χρονου ανέφερε στις Αρχές ότι ο ηλικιωμένος ζούσε από το 2001 στον Μυστρά.

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Η μακάβρια ανακάλυψη στο υπόγειο

Μετά τις εξελίξεις αυτές, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στο ξενοδοχείο του 55χρονου στον Μυστρά, όπου διέμενε και ο ίδιος.

Στο υπόγειο του κτιρίου εντόπισαν έναν καταψύκτη, μέσα στον οποίο βρισκόταν η σορός του 90χρονου.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε γυμνός και τυλιγμένος με νάιλον, ενώ πάνω από τον καταψύκτη είχαν τοποθετηθεί ξύλα από πλαϊνά κρεβατιού, τα οποία λειτουργούσαν ως επιπλέον βάρος για τη στεγανοποίησή του.

Ο 55χρονος φέρεται να λάμβανε τις συντάξεις των γονιών του

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 55χρονος στους αστυνομικούς, ο πατέρας του είχε πεθάνει πριν από περίπου 2,5 χρόνια.

Ο ίδιος φέρεται να μην είχε δηλώσει τον θάνατό του, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη του πατέρα του, αλλά και της μητέρας του.

Η γυναίκα είχε φύγει και εκείνη από τη ζωή και όσο ζούσε ο ηλικιωμένος σύζυγός της, έπαιρνε εκείνος τα χρήματα της σύνταξής της.

Το αεροβόλο και η δικογραφία

Κατά τη διάρκεια της έρευνας των αστυνομικών εντοπίστηκαν ακόμη ένα αεροβόλο πιστόλι και δύο αμπούλες αερίου.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία

Σοκαρισμένοι είναι οι κάτοικοι του Μυστρά, οι οποίοι αναφέρουν πως ο ηλικιωμένος είχε να εμφανιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στη περιοχή

Το ξενοδοχείο όπου βρέθηκε η σορός ανήκει στον γιο του 55χρονου, όμως δεν λειτουργούσε εδώ και καιρό. Ο ηλικιωμένος είχε ακόμη μία κόρη, την οποία επίσης δεν είχαν δει στην περιοχή για πολλά χρόνια.

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