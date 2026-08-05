Champions League: Προβάδισμα πρόκρισης η Λέφσκι, 3-3 στο Σεν Ζιλουάζ-Μπόντο/Γκλιμτ

Η Λέφσκι Σόφιας νίκησε με 1-0 την Καϊράτ Αλμάτι στο "Georgi Asparuhov" στον πρώτο αγώνα τους για τον Γ' προκριματικό του Champions League και πήρε ισχνό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Τρίτης (11/8) στο Καζακστάν, απ' όπου θα προκύψει ο αντίπαλος της ΑΕΚ στα play off. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε με... buzzer beater ο Σερζίνιο στο 90+2'.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:



ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ (Χούλιο Βελάσκεθ, 4-3-3): Βούτσοβ, Νέβες, Ντιμιτρόβ, Σεραφίμοβ (46' Σούλα), Πλάθα, Μουμπάρικ, Τρντιν, Σερζίνιο, Όκο-Φλεξ (64' Μίκο), Ρεϊνάλντο (78' Περέα), Έβερτον (90' Στογιάντσοβ).



ΚΑΪΡΑΤ (Ραφαέλ Ουραζμπακτίν, 4-3-3): Αναρμπέκοφ, Μρίνσκι, Μαρτίνοβιτς, Λούκα Αφρίκο, Μεντόνσα (86' Σιρομπόκοφ), Όκσανεν, Μπαϊμπέκ (61' Καζαμπουλάκ), Γκουάλ (77' Ταπάλοφ), Γιουκόλα (77' Μπιρκουρμανόφ), Εντμίλσον (60' Μπεκμπολάτ).

Λίγο αργότερα στο "AlbertPark" της Οστάνδης, η Σεντ Ζιλουάζ και η Μπόντο/Γκλιμτ προσέφεραν... γκολ και θέαμα με το «χορταστικό» 3-3 να σφραγίζει τις προσπάθειές τους κι όλα όσον αφορά την πρόκριση στα play off - όπου θα περιμένει ο νικητής του ζευγαριού Ολυμπιακός-Ναϊμέγκεν- θα κριθουν στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στη Νορβηγία.



Η Μπόντο/Γκλιμτ προηγήθηκε δύο φορές με τέρματα των Μπεργκ (20') και Μπλόμπεργκ (29' πέν.), όμως οι Βέλγοι «απάντησαν» δις με τον Φλόρουκς (25', 45'+4') και προηγήθηκαν στο 88' με τον Ντέιβιντ. Οι Νορβηγοί, ωστόσο, δεν είχαν πει την τελευταία... λέξη τους και πήραν εντέλει την ισοπαλία με το τέρμα του Μπιόρτουφτ στο 90'+2'.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:



ΣΕΝΤ ΖΙΛΟΥΑΖ (Νταβίντ Χούμπερτ, 3-4-1-2): Σαμπαερέ, ΜακΆλιστερ, Σιλά, Σάικς (56' λ.τρ. Χάβενααρ), Κχαλαϊλί, Σουφς, Βαν ντε Πέρε, Γκιγέρμε Σμιθ (80' Νιάνγκ), Ολάρου (56' Ζένελι), Φλόρουκς (56' Ροντρίγκες), Φουσεϊνί (71' Ντάβιντ).



ΜΠΟΝΤΟ/ΓΚΛΙΜΤ (Κγέιτιλ Κνούτσεν, 4-3-3): Χάικιν, Σιόβολντ, Μπιόρτουφτ, Γκούντερσεν, Μπιόρκαν (68' Μάατα), Άουκλεντ (46' Κιτολάνο), Μπεργκ, Φετ, Μπλόμπεργκ, Χάουγκε (46' Χέλμερσεν), Μπρίχιλντσεν (80' Αλεεσάμι).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων για τον Γ’ προκριματικό του Champions League έχουν ως εξής:



Τρίτη 4 Αυγούστου 2026



Αραράτ Αρμένια (Αρμενία)-Τσέλιε (Σλοβενία) 2-1



Μιάλμπι (Σουηδία)-Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 1-2



Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 1-0



Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 1-0



Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Κάουνο Ζάλγκιρις (Λιθουανία) 5-0



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) 0-0



Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Μπόντο/Γκλιμτ (Νορβηγία) 3-3



Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)-Λιόν (Γαλλία) 2-1

Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026



Άαρχους (Δανία)-Σαμπάχ Μπακού (Αζερμπαϊτζάν) 19:30



Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 21:00

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