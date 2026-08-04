Από άχρηστο υλικό σε «σύμμαχο» της φύσης: Οι ΗΠΑ επέστρεψαν τόνους κελυφών στρειδιών στη θάλασσα

Από άχρηστο υλικό σε «σύμμαχο» της φύσης. Πρόκειται για τα κελύφη από στρείδια και αχιβάδες που εξελίχθηκαν σε ένα σημαντικό εργαλείο για την αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Μεταξύ 2007 και 2024, περισσότεροι από 500.000 τόνοι ανακυκλωμένων οστράκων διοχετεύτηκαν στον Κόλπο του Μεξικού, στο πλαίσιο ενός προγράμματος αναβίωσης των πληγέντων υφάλων στρειδιών. Τα κελύφη δεν προέρχονταν από τη θάλασσα, αλλά συλλέγονταν από εστιατόρια και μονάδες επεξεργασίας θαλασσινών, ώστε να επιστρέψουν στο φυσικό περιβάλλον αντί να καταλήξουν ως απόβλητα.

Η πρακτική αυτή προκάλεσε αρχικά αντιδράσεις, με ορισμένους να τη χαρακτηρίζουν ως θαλάσσια απόρριψη. Ωστόσο, κάτω από την επιφάνεια του νερού άρχισε μια αργή διαδικασία αναγέννησης. Τα κελύφη αποτέλεσαν βάση για την ανάπτυξη βιοϋμενίων από βακτήρια, δημιουργώντας ένα πρώτο υπόβαθρο για την εγκατάσταση νέων οργανισμών.

Καθώς διαλύονταν σταδιακά, απελευθέρωναν ασβέστιο και άλλαζαν ελαφρά τη χημεία του νερού, διαμορφώνοντας ευνοϊκές συνθήκες για την επιβίωση θαλάσσιων ειδών. Έτσι, ένα υλικό που κάποτε θεωρούνταν σκουπίδι μετατράπηκε σε βασικό στοιχείο μιας προσπάθειας αποκατάστασης της θαλάσσιας ζωής.

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