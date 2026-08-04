Ηράκλειο: Πρώτο βήμα για το νέο σχολικό συγκρότημα στην Κηπούπολη

Με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου προχώρησε στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου επτά περίπου στρεμμάτων στην συμβολή των οδών Φιλελλήνων και ΑΧΕΠΑ στην Κηπούπολη.



Ειδικότερα, η Δημοτική Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης 4/8, ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την καταβολή της πρώτης αποζημίωσης απαλλοτρίωσης τμήματος 445 τ.μ., ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Καλυβιανής, ανοίγοντας τον δρόμο για τις απαλλοτριώσεις και των άλλων τμημάτων από τους ιδιοκτήτες τους, με τους οποίους η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση.



Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός κατά την εισήγηση του, μίλησε για το στόχο της Δημοτικής Αρχής για την απόκτηση του οικοπέδου καθώς και για τα σχολεία που θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν στο νέο σχολικό συγκρότημα: «Το ακίνητο το είχαμε προτεραιοποιήσει ιδιαιτέρως και το είχαμε εγγράψει σε προϋπολογισμούς για την δαπάνη της απόκτησης. Τώρα, είμαστε στο σημείο όπου γίνεται το πρώτο πραγματικό βήμα με την έναρξη της απόκτησης του οικοπέδου. Υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτες, με όλους υπάρχει συνεννόηση και γίνεται διαπραγμάτευση. Με βάση τον γενικότερο σχεδιασμό που έχουμε, η δυνατότητα του οικοπέδου είναι να φιλοξενήσει πέντε σχολεία: Το 1ο Ειδικό Δημοτικό και το 2ο Ειδικό Νηπιαγωγείο, το 31ο Δημοτικό Σχολείο το οποίο συστεγάζεται με το 24ο στο Γερωνυμάκειο, το 26ο Νηπιαγωγείο, το οποίο συστεγάζεται με το 35ο Νηπιαγωγείο και το 23ο Δημοτικό, και το 11ο Νηπιαγωγείο που σήμερα στεγάζεται σε μισθωμένο χώρο. Αυτός είναι ο αφετηριακός σχεδιασμός, που μπορεί να διαφοροποιηθεί μερικώς, όταν έρθει η κατάλληλη ώρα των αποφάσεων για την υποβολή κτιριολογικών προγραμμάτων».



Επίσης, ο Αλέξης Καλοκαιρινός ευχαρίστησε τον Αντιδήμαρχο Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας Νίκο Γιαλιτάκη, την Αντιδήμαρχο Στέλα Αρχοντάκη και τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Καραντινό που έχουν εργαστεί στο παρελθόν προς το σκοπό αυτό, καθώς και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Αντώνη Περυσινάκη με τη συμβολή του οποίου γίνεται ο συνολικός σχεδιασμός.



Ο Αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης από την πλευρά του, κατά την εισήγησή του αναφέρθηκε στις ανάγκες της σχολικής στέγης και στον σχεδιασμό για την κάλυψή τους: «Είναι η αρχή ενός μεγάλου εγχειρήματος. Σήμερα ξεκινάμε την διαδικασία της αποζημίωσης στην Ιερά Μονή Καλυβιανής η οποία έχει προχωρήσει στην αναγνώριση δικαιούχου. Μετά από διακανονισμό, θα καταβληθούν 3 ισόποσες δόσεις, μία εντός του 2026, μία το 2027και μια το 2028. Η συνολική δαπάνη φτάνει τα 222.418 ευρώ για τα 445 τ.μ. που ανήκουν στη Μονή Καλυβιανής. Εγγράφονταν και στους προηγούμενους προϋπολογισμούς ως κωδικός. Δεν είχαν δοθεί τα χρήματα γιατί πρέπει να προηγηθεί η αναγνώριση δικαιούχου, η οποία έγινε από την Ιερά Μονή Καλυβιανής, και βεβαίως από όλους τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες με τους οποίους είμαστε σε επαφή. Ευχαριστώ και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και την Γενική Γραμματέα του Δήμου οι οποίοι είναι σε επαφή με τους ιδιοκτήτες του μεγάλου οικοδομικού τετραγώνου».

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