FIFA: Η ΕΠΟ απέσυρε την υποστήριξή της στην υποψηφιότητα Ινφαντίνο ενόψει εκλογών

Μπορεί ο επικεφαλής της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, να ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες την οριστική εγκατάλειψη του σχεδίου για την πώληση ποσοστού του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές, ωστόσο αρκετές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, οι οποίες αντιτάχθηκαν στη συγκεκριμένη πρόταση, αποσύρουν την υποστήριξή τους στην υποψηφιότητα του 56χρονου Ελβετού για μία νέα θητεία στην προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου το διάστημα 2027-31.

Υπενθυμίζεται ότι την... αρχή έκανε η ομοσπονδία της Ουαλίας, ενώ ακολούθησαν -μεταξύ άλλων- αυτές από την Αγγλία και τη Σουηδία.

Στο πλαίσιο αυτό, και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να αποσύρει την υποστήριξή της στον Ινφαντίνο για την επανεκλογή του για μια τέταρτη θητεία στο ύπατο ποδοσφαιρικό αξίωμα. Μάλιστα, η ΕΠΟ απέστειλε σήμερα (4/8) επιστολή στη FIFA, με την οποία γνωστοποιεί ότι δεν θα στηρίξει τον Ινφαντίνο στην προσπάθειά του να εκλεγεί ξανά στην προεδρία της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

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