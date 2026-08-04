Περιφερειακή Επιτροπή Κολύμβησης και Υδατοσφαίρισης Κρήτης-Ρόδου: Αίτημα για νέα πισίνα στις εγκαταστάσεις του Ε.Α.Κ.Η.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Κολύμβησης και Υδατοσφαίρισης Κρήτης – Ρόδου (ΠΕΚΥΚΡ), εκπροσωπώντας τον υγρό στίβο της πόλης του Ηρακλείου, έχει λάβει σαφή θέση υπέρ της κατασκευής νέας πισίνας 25 μ., δίπλα στην υφιστάμενη πισίνα 50 μ. στις εγκαταστάσεις του Ε.Α.Κ.Η.



Στις 09/07/2026, με επιστολή που υπογράφουν όλα τα κολυμβητικά σωματεία που δραστηριοποιούνται στο Εθνικό Κολυμβητήριο Ηρακλείου και η οποία απευθύνεται στον Πρωθυπουργό, στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στους βουλευτές του Ν. Ηρακλείου και στον Περιφερειάρχη Κρήτης, ζητήθηκε η άμεση επίσπευση των διαδικασιών για την κατασκευή της νέας πισίνας 25 μ., καθώς πρόκειται για ένα έργο απολύτως αναγκαίο, το οποίο δεν μπορεί να καθυστερήσει περαιτέρω, για τον υγρό στίβο της πόλης μας.



Χαρακτηριστικά στην επιστολή αναφέρεται:



«Το έργο αυτό (η κατασκευή της νέας πισίνας 25μ), κρίνεται απολύτως αναγκαίο για τον υγρό στίβο της πόλης του Ηρακλείου. Η μοναδική πισίνα 50 μ. του Ηρακλείου δεν μπορεί πλέον να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες τόσο για καθημερινές προπονήσεις όσο και για τη διεξαγωγή αγωνιστικών εκδηλώσεων, όπως απαιτεί μια μεγάλη πόλη και ένα σημαντικό αθλητικό κέντρο όπως το Ηράκλειο.



Παράλληλα, το κολυμβητήριο του Ηρακλείου σηκώνει σήμερα όλο το αγωνιστικό βάρος για τα αθλήματα του υγρού στίβου στην Κρήτη — Κολύμβηση, Μαραθώνια Κολύμβηση, Τεχνική Κολύμβηση και Υδατοσφαίριση — ιδίως όσο το κολυμβητήριο των Χανίων παραμένει εκτός λειτουργίας.



Για τη νέα αγωνιστική περίοδο Οκτώβριος 2026 – Ιούλιος 2027 προγραμματίζονται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες αγωνιστικές δραστηριότητες:



• Κολύμβηση / Μαραθώνια Κολύμβηση / Τεχνική Κολύμβηση: 30 αγωνιστικές εκδηλώσεις με διοργανωτές την Κ.Ο.Ε., την Π.Ε.Κ.Υ.Κ.Ρ. ή τα σωματεία.



• Υδατοσφαίριση: Όλα οι αγώνες Water Polo League 1 και 2, Εθνικής κατηγορίας και τα πρωταθλήματα όλων των ηλικιακών κατηγοριών για άνδρες και γυναίκες για τις πέντε ομάδες της Κρήτης.



Ο τεράστιος φόρτος αγωνιστικών εκδηλώσεων που καλείται να εξυπηρετήσει το κολυμβητήριο του Ε.Α.Κ.Η. κάθε Σαββατοκύριακο, αλλά και συχνά καθημερινές λόγω αγώνων πρωταθλημάτων Υδατοσφαίρισης, έχει ως αποτέλεσμα οι προπονήσεις των σωματείων που φιλοξενούνται στην πισίνα του Ηρακλείου να διαταράσσονται, να ακυρώνονται ή να αναπρογραμματίζονται σε ώρες πρακτικά ακατάλληλες.



Παρά τις αντίξοες αυτές συνθήκες, το Ηράκλειο έχει καταφέρει να αναδείξει και να στελεχώσει τις προεθνικές και εθνικές ομάδες με δεκάδες αξιόλογους αθλητές και αθλήτριες στα αθλήματα της Κολύμβησης, της Μαραθώνιας Κολύμβησης, της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης και της Υδατοσφαίρισης.



Χάρη στις επιτυχίες αυτών των αθλητών και αθλητριών, η Περιφέρεια Κρήτης έχει αναδειχθεί πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα στο άθλημα της Κολύμβησης. Η Μαραθώνια Κολύμβηση γνωρίζει εντυπωσιακή ανάπτυξη στην πόλη, ενώ οι ομάδες και οι αθλήτριες της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης διακρίνονται επανειλημμένα σε διεθνές επίπεδο. Ενδεικτικά, έξι αθλητές και αθλήτριες της Κολύμβησης / Μαραθώνιας Κολύμβησης και δύο αθλήτριες της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης συμμετέχουν αυτό το καλοκαίρι σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, όπως Πανευρωπαϊκά ή Παγκόσμια Πρωταθλήματα.



Παράλληλα, οι ομάδες Υδατοσφαίρισης της πόλης συμμετέχουν ενεργά στα πρωταθλήματα της Water Polo League 2 Ανδρών και Γυναικών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τη συνεχή άνοδο του υγρού στίβου στο Ηράκλειο. Ωστόσο, η πρόοδος αυτή επιτυγχάνεται παρά τις μεγάλες ελλείψεις σε αθλητικές υποδομές.



Για τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε απολύτως αναγκαία και επείγουσα την επίσπευση των διαδικασιών για την κατασκευή της νέας πισίνας 25 μ. στις εγκαταστάσεις του Ε.Α.Κ.Η., δίπλα στην υφιστάμενη πισίνα 50 μ.



Παράλληλα, θεωρούμε σημαντικό οι προγραμματισμένες εργασίες στεγανοποίησης της υφιστάμενης πισίνας να πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της νέας πισίνας, ώστε να αποφευχθεί η πλήρης διατάραξη του προπονητικού προγραμματισμού των σωματείων και της αγωνιστικής δραστηριότητας του υγρού στίβου στο Ηράκλειο.



Η νέα πισίνα 25 μ. θα:



• αποσυμφορήσει την υπάρχουσα πισίνα από τον υπερβολικό φόρτο καθημερινών προπονήσεων και αγώνων·



• λειτουργήσει ως προπονητήριο για τα σωματεία της πόλης·



• εξυπηρετήσει ως προθερμαντήριο κατά τη διεξαγωγή αγώνων και μεγάλων διοργανώσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τη δεκαετία του 1980 το Ηράκλειο είχε φιλοξενήσει Βαλκανικούς Αγώνες και Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, όμως έκτοτε δεν έχει διοργανωθεί καμία μεγάλη διοργάνωση στην πόλη, λόγω της έλλειψης κατάλληλων υποδομών·



• αναβαθμίσει ουσιαστικά τις αθλητικές υποδομές της πόλης, ενισχύοντας τον μαζικό αθλητισμό, τον πρωταθλητισμό και τον αθλητικό τουρισμό.



Η δημιουργία της νέας πισίνας 25 μ. στο Ηράκλειο δεν αποτελεί απλώς ένα έργο υποδομής, αλλά επένδυση στη νεολαία, στην κοινωνία και στο μέλλον του αθλητισμού της Κρήτης. Θα επιτρέψει στην πόλη μας να διεκδικήσει ξανά μεγάλες εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις, αναβαθμίζοντας τη θέση της στον αθλητικό χάρτη της Μεσογείου και δημιουργώντας πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία και οικονομία.»

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