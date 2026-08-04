Οι ευχαριστίες του Δημάρχου Φαιστού σε όσους συνέβαλαν στη διαχείριση των πυρκαγιών

Τις θερμές ευχαριστίες του προς όλους όσοι συνέβαλαν στη διαχείριση των μεγάλων πυρκαγιών που έπληξαν το τελευταίο διάστημα το νότιο Ρέθυμνο και περιοχές του Δήμου Φαιστού εκφράζει με δημόσια δήλωσή του ο δήμαρχος Φαιστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης.

Ο κ. Νικολιδάκης αναφέρεται στη συνεργασία που αναπτύχθηκε μεταξύ της Πολιτείας, της Περιφέρειας Κρήτης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Σωμάτων Ασφαλείας, των εθελοντικών οργανώσεων και των υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι η κοινή προσπάθεια συνέβαλε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση μιας ιδιαίτερα δύσκολης κατάστασης.



Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δημάρχου Φαιστού:



Με αίσθημα βαθιάς ευγνωμοσύνης και εκτίμησης, επιθυμώ να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του Δήμου Φαιστού και των ανθρώπων του κατά τη διαχείριση της ιδιαίτερα δύσκολης κατάστασης που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, αλλά και των περιστατικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν το τελευταίο διάστημα στον Δήμο Φαιστού και στο νότιο Ρέθυμνο.



Ιδιαίτερα, ευχαριστώ, τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Ευάγγελο Τουρνά, για την συνεχή επικοινωνία που είχαμε από την πρώτη στιγμή του περιστατικού, καθώς και για το έμπρακτο ενδιαφέρον και την στήριξη που παρείχε καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης.



Θερμές ευχαριστίες απευθύνω επίσης στον Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρο Αρναουτάκη, καθώς και στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου, κ. Νίκο Συριγωνάκη, οι οποίοι βρέθηκαν από τις πρώτες κιόλας ώρες στο Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου Φαιστού στις Μοίρες, συμβάλλοντας καθοριστικά στον συντονισμό και στην άμεση αντιμετώπιση των αναγκών που δημιουργήθηκαν για τη φιλοξενία των πολιτών και των επισκεπτών που απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις πληγείσες περιοχές.



Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» οφείλω στους Αντιδημάρχους του Δήμου Φαιστού, κ. Γιάννη Φασομυτάκη, κα Βασιλεία Αρμουτάκη – Ροδουσάκη, κ. Γιώργο Ντισπυράκη, κ. Κωστή Μανιουδάκη, κ. Γιώργο Αλεξάκη και κ. Στέλιο Βεϊσάκη, οι οποίοι βρέθηκαν αδιάκοπα στην πρώτη γραμμή, συνδράμοντας στον επιχειρησιακό συντονισμό και στην αντιμετώπιση των αναγκών που προέκυψαν. Ευχαριστώ ακόμη τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Φαιστού, κ. Νικόλαο Καργάκη, τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Φαιστού, κ. Μανώλη Ορφανουδάκη, καθώς και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μοιρών, κ. Γιώργο Κακουλάκη, για την άμεση κινητοποίηση, τη συνεργασία και την πολύτιμη συμβολή τους στην οργάνωση και τη διαχείριση της έκτακτης κατάστασης.



Ξεχωριστή μνεία επιθυμώ να κάνω στον πρώην Αντιδήμαρχο και νυν Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αντώνη Κωνσταντουλάκη, ο οποίος, υπηρετώντας ως Αρχικελευστής του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και Κυβερνήτης του ΠΛΣ-1005 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου – Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου, συμμετείχε ενεργά στις επιχειρήσεις μέσω θαλάσσης που αναπτύχθηκαν στις πυρκαγιές του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό και αυταπάρνηση συνέβαλε στον απεγκλωβισμό και τη διάσωση συνανθρώπων μας, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες σε μια εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη συγκυρία. Επιπλέον ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον κ. Στέλιο Βεϊσάκη, ο οποίος, πέρα από τα καθήκοντά του ως Αντιδήμαρχος, συνέβαλε ουσιαστικά και με την ιδιότητά του ως στελέχους των ΤΑΕ Μεσαράς, συμμετέχοντας ενεργά στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών στο Δήμο Φαιστού.



Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω επίσης στο Περιφερειακό Τμήμα Μοιρών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και στους εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες, καθώς και στο νοσηλευτικό προσωπικό του, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο πλευρό των πολιτών και των επισκεπτών, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες. Με αίσθημα ευθύνης συνέβαλαν στη διαμόρφωση και υποστήριξη του χώρου προσωρινής φιλοξενίας στο Κλειστό Γυμναστήριο Μοιρών, στη διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, καθώς και στην παροχή πρώτων βοηθειών και ανθρωπιστικής φροντίδας σε όσους είχαν ανάγκη.



Η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, των αιρετών, των υπηρεσιών, των Σωμάτων Ασφαλείας, των εθελοντών και κάθε ανθρώπου που προσέφερε τις δυνάμεις του απέδειξε ότι, όταν υπάρχει ενότητα, συντονισμός και αλληλεγγύη, μπορούμε να ανταποκριθούμε ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

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