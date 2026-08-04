Χανιά: Σύλληψη 35χρονου στη Σούδα με λαθραία τσιγάρα και πλαστή άδεια οδήγησης

Στη σύλληψη ενός 35χρονου αλλοδαπού προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος στα Χανιά, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου στο λιμάνι της Σούδας εντοπίστηκαν στην κατοχή του λαθραία καπνικά προϊόντα, αλλά και πλαστό έγγραφο.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού:

«Τις πρωινές ώρες σήμερα, συνελήφθη ένας 35χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Παλαιστίνης) για παράβαση του Ν. 5222/2025 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και του άρθρου 216 παρ. 1 του Ν. 4619/2019 του Π.Κ. «Πλαστογραφία» από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας με τη συνδρομή στελεχών της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) της οικείας Λιμενικής Αρχής και του τελωνειακού σκύλου «VLADA» του Τελωνείου Χανίων.

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο λιμάνι της Σούδας μετά τον κατάπλου επιβατηγού – οχηματαγωγού (Ε/Γ – Ο/Γ) πλοίου, εντοπίστηκαν στην κατοχή του 35χρονου, ογδόντα (80) πακέτα λαθραίων τσιγάρων των είκοσι τεμαχίων έκαστο, τα οποία στερούνταν ειδικής ελληνικής ταινίας φόρου κατανάλωσης, καθώς επίσης μια πλαστή άδεια οδήγησης.

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Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω καπνικά προϊόντα τα οποία πρόκειται να παραδοθούν στο Τελωνείο Χανίων, ενώ η κατασχεθείσα άδεια οδήγησης πρόκειται να αποσταλεί στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ..».

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