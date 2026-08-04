Ηράκλειο: Σοβαρός τραυματισμός παιδιού σε κατασκήνωση – Τον καταπλάκωσε δοκάρι

Συναγερμός σήμανε σε κατασκήνωση του Ηρακλείου, μετά από σοβαρό ατύχημα με θύμα ένα 9χρονο παιδί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένα δοκάρι αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι του αγοριού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Άμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον 9χρονο και τον μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες ιατρικές φροντίδες.

Μετά την αρχική αξιολόγηση από τους γιατρούς, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται στην Παιδοχειρουργική Κλινική.

Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού του, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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