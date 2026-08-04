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ΚΡΗΤΗ

Νέα τροχαία στις Μοίρες και τη Μεσαρά – Συναγερμός για την αυξημένη συχνότητα ατυχημάτων

Τροχαίο
clock 17:28 | 04/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή των Μοιρών, προκαλώντας νέα ανησυχία για την κατάσταση της οδικής ασφάλειας στη Μεσαρά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νεαρός οδηγός, κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει σε ελαιόδεντρα.

Ο νεαρός φέρεται να έχει τραυματιστεί, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για χτύπημα στο κεφάλι. Στο σημείο αναμένεται η συνδρομή των αρμόδιων αρχών για την παροχή βοήθειας και την καταγραφή των συνθηκών του ατυχήματος.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά τροχαίων που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή. Λίγο νωρίτερα, σοβαρά τραυματίστηκε ένας 24χρονος στη Βαγιωνιά του Δήμου Γόρτυνας, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με κλαρκ.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Ηράκλειο για περαιτέρω νοσηλεία, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του.

Τα συνεχόμενα τροχαία προκαλούν έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, με τις αρχές και τους φορείς της περιοχής να καλούνται να εξετάσουν εκ νέου τα ζητήματα οδικής ασφάλειας, ενώ παράλληλα οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους.

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