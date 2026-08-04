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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Σοβαρός τραυματισμός 24χρονου μετά από σύγκρουση μηχανής με κλαρκ

τροχαιο - μηχανή
clock 15:35 | 04/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 24χρονος σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι της Τρίτης στη Βαγιωνιά του Δήμου Γόρτυνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, με περονοφόρο όχημα (κλαρκ), με αποτέλεσμα ο οδηγός της μηχανής να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι μετέφεραν τον 24χρονο στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο του Ηρακλείου, συνοδεία γιατρού, ώστε να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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