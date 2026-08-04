Επισκέπτες του Λυκόφωτος: Πέντε φωνές που ακούγονται...μόλις σβήσουν τα φώτα!

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Όταν ο ήλιος βυθίζεται στο Αιγαίο και η κάψα της ημέρας παραχωρεί τη θέση της στο δροσερό νυχτερινό αεράκι, η ελληνική φύση δεν κοιμάται. Αντίθετα, ξυπνά. Μακριά από τα φώτα των προβολέων και τη βουή των παραθαλάσσιων μπαρ, ένας άλλος, μυστικός κόσμος παίρνει σάρκα και οστά.

Με αφορμή την εξαιρετική καμπάνια της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, ακολουθούμε τα ίχνη των πέντε πιο εμβληματικών νυχτόβιων πουλιών που στολίζουν με τις απόκοσμες και γοητευτικές φωνές τους τις καλοκαιρινές μας νύχτες.

1. Τυτώ - Το λευκό «Φάντασμα» των αγρών

Εκεί που το φως του φεγγαριού συναντά τα μισογκρεμισμένα ξωκλήσια και τις παλιές αγροικίες, μια απόκοσμη, λευκή σιλουέτα σκίζει τον ορίζοντα. Η Τυτώ (Tyto alba) πετά με μια απόλυτη, σχεδόν τρομακτική σιωπή, χάρη στα ειδικά σχεδιασμένα φτερά της που απορροφούν κάθε κραδασμό.

Πρόσωπο σε τέλειο σχήμα καρδιάς και μάτια βαθιά σαν τη νύχτα.

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Η φωνή της δεν είναι το κλασικό «χουχούτισμα», αλλά ένα άγριο, βραχνό σφύριγμα που μοιάζει με ψίθυρο από το παρελθόν.

Είναι ο απόλυτος προστάτης της σοδειάς, αφού ένα και μόνο ζευγάρι μπορεί να κυνηγήσει χιλιάδες τρωκτικά σε μια σεζόν.

2. Γκιώνης - Ο μονοτονικός νοσταλγός των πάρκων

Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει περάσει καλοκαίρι στην Ελλάδα —είτε σε απομακρυσμένο χωριό είτε σε μια πράσινη γωνιά της Αθήνας— και να μην έχει νανουριστεί από τον ήχο του.

Ο Γκιώνης (Otus scops) είναι ο μικρός, μεταναστευτικός φιλόσοφος των ελληνικών δέντρων. Μια μικροσκοπική κουκουβάγια με φτέρωμα-παραλλαγή, που την ημέρα γίνεται ένα με τον φλοιό των δέντρων.

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Ένα ρυθμικό, μελαγχολικό και επίμονο «κιου... κιου» που επαναλαμβάνεται κάθε λίγα δευτερόλεπτα, σαν ένα αόρατο εκκρεμές του χρόνου.

Είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος του είδους του στην Ελλάδα που το φθινόπωρο ετοιμάζει βαλίτσες για το μεγάλο ταξίδι προς την Αφρική.

3. Μπούφος - Ο επιβλητικός Άρχοντας των γκρεμών

Αν η νύχτα είχε βασιλιά, αυτός θα ήταν σίγουρα ο Μπούφος (Bubo bubo). Πρόκειται για τον αετό του σκοταδιού, ένα αληθινό μεγαθήριο της ευρωπαϊκής πανίδας που προκαλεί δέος και μόνο με την παρουσία του.

Με άνοιγμα φτερών που αγγίζει ή ξεπερνά το 1,5 μέτρο και καθηλωτικά, μεγάλα πορτοκαλί μάτια.

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Ένα βαθύ, υπόκωφο και διπλό «μπου-χου» που αντηχεί στις χαράδρες και τους απόκρημνους βράχους, μια δήλωση απόλυτης κυριαρχίας στην περιοχή του.

Παρά τον όγκο του, κινείται ανάμεσα στα κλαδιά με τη χάρη ενός αίλουρου, όντας ένας κορυφαίος θηρευτής.

4. Μικρή Κουκουβάγια - Το άγρυπνο βλέμμα της σοφίας

Η Αθηνά η νυκτία (Athene noctua) είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο πλάσμα της ελληνικής μυθολογίας και καθημερινότητας. Συνοδοιπόρος της θεάς Αθηνάς, αυτό το πλάσμα κουβαλάει πάνω του μια αύρα αρχαίας γνώσης.

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Μικρό σώμα, στιβαρή δομή και ένα αυστηρό, σχεδόν επικριτικό βλέμμα γεμάτο ένταση.

Ένα κοφτό, διαπεραστικό «κουκουβάου» που ακούγεται συχνά πριν ακόμα πέσει εντελώς το σκοτάδι, κατά το λυκόφως ή την αυγή.

Πού θα τη δείτε: Σκαρφαλωμένη σε ξερολιθιές, ελαιώνες, αλλά και σε κεραμίδια σπιτιών, να παρατηρεί τον κόσμο με αμείωτο ενδιαφέρον.

5. Γιδοβύζι - Ο ηλεκτρικός μύθος του δάσους

Το Γιδοβύζι (Caprimulgus europaeus) είναι το πιο αινιγματικό από τα πέντε πουλιά. Το όνομά του, φορτωμένο με δεισιδαιμονίες από την εποχή του Αριστοτέλη, κρύβει μια παρεξήγηση: Οι παλιοί πίστευαν ότι έπινε το γάλα των κοπαδιών, ενώ εκείνο απλώς πετούσε χαμηλά για να τραφεί με τα έντομα γύρω από τα ζώα.

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Στενόμακρο σώμα με τεράστιο στόμα, σχεδιασμένο να παγιδεύει έντομα στον αέρα, και φτέρωμα που θυμίζει ξερά φύλλα.

Ένας μοναδικός, παρατεταμένος ήχος σαν μακρινό κροτάλισμα μηχανής ή ηλεκτρικό «ζούζουρα» που ανεβοκατεβαίνει σε ένταση.

Δεν φωλιάζει σε δέντρα. Θα το βρείτε να ξεκουράζεται απευθείας στο χώμα ή στη μέση κάποιου ήσυχου χωματόδρομου.

Ακούγοντας τη σιωπή

Την επόμενη φορά που θα βρεθείτε σε ένα μπαλκόνι, σε μια ερημική παραλία ή σε ένα μονοπάτι κάτω από τα αστέρια, κλείστε για ένα λεπτό τα μάτια. Αφήστε την όραση και επικεντρωθείτε στην ακοή.

Αυτοί οι «επισκέπτες θερινός νυκτός» είναι εκεί, υφαίνοντας με τις φωνές τους το αόρατο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού.

Το μόνο που ζητούν από εμάς είναι λίγο χώρο, σκοτάδι και σεβασμό.

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