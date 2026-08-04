Κουνούπια: Με αυτό το φυτό θα τα κρατήσετε μακριά από μπαλκόνι και κήπο

Ψάχνετε έναν φυσικό τρόπο να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά από το μπαλκόνι ή τον κήπο σας; Οι ειδικοί προτείνουν το κόκκινο άγριο θυμάρι, ένα αρωματικό φυτό που, εκτός από την εντυπωσιακή του ανθοφορία, λειτουργεί και ως φυσικό απωθητικό των εντόμων.

Το Thymus serpyllum, όπως είναι η επιστημονική του ονομασία, ξεχωρίζει για τα μωβ-κόκκινα άνθη και το έντονο άρωμά του, το οποίο δεν είναι ευχάριστο για τα κουνούπια. Οι γήινες και ελαφρώς λεμονάτες νότες του δημιουργούν ένα φυσικό «φράγμα», απομακρύνοντας τα έντομα από τους εξωτερικούς χώρους.

Η φύτευσή του γίνεται ιδανικά πριν από την περίοδο της έντονης ζέστης, ώστε να προλάβει να αναπτυχθεί. Χρειάζεται ηλιόλουστη θέση, μικρή απόσταση μεταξύ των φυτών για να δημιουργεί πυκνή κάλυψη και ελάχιστη φροντίδα, καθώς είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ξηρασία.

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Για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, μπορεί να συνδυαστεί με άλλα αρωματικά φυτά, όπως λεβάντα, σιτρονέλα και λεμονόχορτο, ενισχύοντας τη φυσική προστασία από τα κουνούπια.

Η τοποθέτησή του κοντά σε τραπέζια, εισόδους ή διαδρόμους βοηθά ώστε το άρωμά του να λειτουργεί ως φυσική ασπίδα, προσφέροντας μια απλή, οικονομική και οικολογική λύση για πιο ευχάριστες καλοκαιρινές βραδιές.

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