Ο Λαζαρίδης «καρφώνει» τη Μιχαηλίδου για τις δηλώσεις περί οικογένειας

Νέα φίλια γαλάζια πυρά κατά της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, με αφορμή τις δηλώσεις της περί συμπερίληψης από το βουλευτή Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη.

«Και όμως, υπάρχει ελληνική οικογένεια και έχει μέλλον! Θα ήθελα να γνωρίζω αν η Δόμνα Μιχαηλίδου συμφωνεί! Και περιμένω την απάντησή της. Γιατί αν και έχω ζητήσει ραντεβού μαζί της από τις 6/5 δεν με έχει δεχτεί!

Θα είναι απασχολημένη προφανώς με το inclusion (δηλαδή τη συμπερίληψη) και τη διαφορετικότητα…», σχολίασε επιθετικά σε ανάρτηση του ο κ. Λαζαρίδης.

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