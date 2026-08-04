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GOSSIP - LIFESTYLE

Ο γιος του Τάσου Χαλκιά δείχνει σε βίντεο την απόλυτη καταστροφή του σπιτιού τους στο Πόρτο Γερμενό

Τσαος
clock 13:00 | 04/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα συγκλονιστικό βίντεο με την εικόνα από το εσωτερικό του εξοχικό τους στο Πόρτο Γερμενό δημοσίευσε ο γιος του Τάσου Χαλκιά. Όπως θα δείτε και στις εικόνες, η πυρκαγιά έχει προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι.

Η είδηση για την καταστροφή του εξοχικού του Τάσου Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό έγινε αρχικά γνωστή το Σάββατο 1η Αυγούστου μέσα από δημοσίευση του γιου του στο Instagram, δείχνοντας το καμένο σπίτι.

«Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω. Ποτέ και σε κανέναν», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε.

@arischalkias

Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω. Ποτέ και σε Κανέναν.

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