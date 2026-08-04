Τάμτα: «Μέχρι να προλάβει κάποιος να αντιγράψει την αισθητική μου, εγώ έχω ήδη προχωρήσει στο επόμενο βήμα»

Η Τάμτα έδωσε συνέντευξη στο LE MILE και μιλά για τη δημιουργική της μεταμόρφωση και την απόφαση να αφήσει πίσω τις εμπορικές «συνταγές», επιλέγοντας να εκφράζεται χωρίς φίλτρα.

Αν κάποιος αντέγραφε τέλεια την αισθητική σου, τι θα του έλειπε;

Σε έναν κόσμο όπου εικόνες και ήχοι κυκλοφορούν παντού και είναι προσβάσιμοι σε όλους, είναι φυσικό οι αναφορές να αλληλεπικαλύπτονται. Όλοι εκτιθέμεθα στα ίδια ερεθίσματα, πολλές φορές ασυνείδητα, κι έτσι στοιχεία από ήδη υπάρχοντα έργα μπορεί να εμφανιστούν χωρίς πρόθεση. Αυτό συνέβαινε πάντα, ακόμη και πριν από την εποχή των social media και των οθονών.

Φυσικά, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αντιγραφή είναι συνειδητή και εμφανής, κάτι που μπορεί να αδικεί το βάθος της δημιουργικότητας και τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Για μένα, όμως, η πραγματική διαφορά δεν βρίσκεται στην αντιγραφή, αλλά στον τρόπο προσέγγισης. Η έμπνευση μπορεί να είναι ένας φόρος τιμής, αρκεί να περνά μέσα από κάτι προσωπικό. Αυτό που έχει σημασία είναι πώς μεταμορφώνεις όσα έχεις απορροφήσει, πόσο από τον εαυτό σου βάζεις στη δημιουργία και αν τελικά το αποτέλεσμα γίνεται πραγματικά δικό σου.

Η δική μου αισθητική βασίζεται στον αυθορμητισμό και το ένστικτο. Πολλές φορές γεννιέται εκείνη τη στιγμή και αντανακλά ακριβώς το πού βρίσκομαι συναισθηματικά. Μέχρι να προλάβει κάποιος να την αντιγράψει, εγώ έχω ήδη προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Αν η δουλειά μου εμπνέει άλλους καλλιτέχνες, το βλέπω μόνο θετικά. Για μένα, αυτό δεν μπορεί παρά να είναι ένα κομπλιμέντο.

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