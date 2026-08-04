Κρήτη: Νεκρή η γυναίκα που είχε εξαφανιστεί

Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση της 75χρονης Αιμιλίας Γεωργαλάκη στα Χανιά, καθώς η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή το βράδυ της Δευτέρας, δέκα ημέρες μετά την εξαφάνισή της.

Τη σορό της γυναίκας βρήκε τυχαία περαστικός σε αγροτική περιοχή στα Νεροκούρου, με τις αρχές να σπεύδουν στο σημείο και να ξεκινούν τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η 75χρονη είχε χαθεί από τις 23 Ιουλίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στη Νέα Χώρα Χανίων με προορισμό την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, χωρίς να δώσει ξανά σημεία ζωής.

Η εξαφάνισή της είχε προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση, καθώς η ηλικιωμένη αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας και οι δικοί της άνθρωποι την αναζητούσαν μαζί με τις αρχές.

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