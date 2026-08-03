Κρήτη: Ράβδοι χρυσού, λίρες και συνομιλίες για "μωβ" χαρτονομίσματα - Τι αποκάλυψε η έφοδος της ΟΠΚΕ

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Ράβδοι χρυσού, χρυσές λίρες και εκτυπωμένες συνομιλίες-φωτιά που καίνε τους εμπλεκόμενους είναι το αποτέλεσμα της νέας, αιφνιδιαστικής εφόδου που πραγματοποίησε η ΟΠΚΕ σε δικηγορικό γραφείο των Χανίων.

Η επιχείρηση φέρνει στο φως άγνωστες πτυχές του μεγάλου κυκλώματος διαφθοράς που συγκλονίζει την Κρήτη, με επίκεντρο την παραποίηση ιατροδικαστικών εκθέσεων.

Το χρονικό της εφόδου και τα ευρήματα

Σύμφωνα με διασταυρωμένες δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι αστυνομικοί που εισέβαλαν στο γραφείο του γνωστού Χανιώτη νομικού βρέθηκαν μπροστά σε ακράδαντα αποδεικτικά στοιχεία. Πέρα από τα τιμαλφή και τον κρυμμένο χρυσό, το πιο κρίσιμο εύρημα για την εξέλιξη των ανακρίσεων αποτελούν τα εκτυπωμένα φωτοαντίγραφα διαδικτυακών συνομιλιών.

Τα γραπτά αυτά μηνύματα αποτυπώνουν με απόλυτη σαφήνεια το παρασκήνιο των «ντιλ» μεταξύ του δικηγόρου και του κατηγορούμενου ιατροδικαστή.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι διάλογοι όπου οι δύο άνδρες συντόνιζαν βήμα-βήμα τη σύνταξη ευνοϊκών ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων, με στόχο να απαλλάξουν ή να ρίξουν «στα μαλακά» πελάτες του δικηγόρου που αντιμετώπιζαν βαριές ποινικές διώξεις.

Το προφίλ της εγκληματικής δράσης

Η υπόθεση, η οποία άρχισε να ξετυλίγεται στα τέλη Ιουλίου μετά τη σύλληψη του 57χρονου ιατροδικαστή και στελεχών τοξικολογικού εργαστηρίου, αποτελεί παρακλάδι μιας ευρύτερης έρευνας για την εγκληματική οργάνωση της περιοχής. Η αρχή του νήματος εντοπίστηκε σε ένα εργασιακό ατύχημα, το οποίο οδήγησε τις αρχές σε βαθύτερη έρευνα για τον τρόπο λειτουργίας της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι αφορούν σε κακουργηματική δωροληψία, αλλοίωση στοιχείων και νόθευση δικογραφιών.

Το κύκλωμα φέρεται ότι «κοστολογούσε» την αλήθεια, αλλοιώνοντας αποτελέσματα νεκροψιών ή τοξικολογικών εξετάσεων έναντι αδρών αμοιβών.

Σε εξέλιξη η δικαστική έρευνα

Μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, ο 57χρονος ιατροδικαστής αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, στους οποίους περιλαμβάνονται η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ.

Ωστόσο, τα νέα ευρήματα της ΟΠΚΕ αναμένεται να ανοίξουν και πάλι τον κύκλο των καταθέσεων.Οι δικαστικές αρχές κάνουν πλέον φύλλο και φτερό παλαιότερες ποινικές υποθέσεις στις οποίες είχαν κατατεθεί εκθέσεις από τον συγκεκριμένο ιατροδικαστή, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της αλλοίωσης του δικαστικού έργου στο νησί.

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